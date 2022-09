Fase 2: Falcomatà Sindaco Reggio sospende ordinanza Calabria (Video)

Fase 2: Sindaco Reggio sospende ordinanza Calabria. Falcomatà: è illegittima ed illogica,ripartire nel rispetto leggi

REGGIO CALABRIA, 30 APR - Anche il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha sospeso l'ordinanza regionale sulla parziale riapertura di bar e ristoranti. Lo ha annunciato in un video su facebook. "Reggio - ha detto - conferma il rispetto del Dpcm Conte.



Non pensavo di doverlo fare ma dopo quanto è successo era importante riportare la calma e la tranquillità". Per Falcomatà l'ordinanza è "illegittima e illogica, tutti vogliamo che la Calabria riparta ma nel rispetto delle regole, delle leggi e della salute dei cittadini".

L'ordinanza della Regione Calabria "è illegittima perchè le Regioni non possono ampliare le decisioni del Governo -ha spiegato Falcomatà- ed inoltre è illogica perché si dà l'impressione del 'libera tutti'. Ci saremmo aspettati risposte sulla Cassa integrazione, sulle terapie intensive, sul nuovo centro Covid regionale".