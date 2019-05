Fatto brillare pacco sospetto a casello autostradale di Citta S. Angelo

PESCARA, 25 MAGGIO - Uno dei due pacchi trovati nel cortile di una palazzina nei pressi del casello autostradale di Città S. Angelo in serata è stato fatto brillare; sono in corso le operazioni sul secondo. Al momento non è chiaro se erano realmente in grado di esplodere o meno. In tal senso sono in corso accertamenti. La zona è stata transennata e messa in sicurezza. Interdetta, inoltre, la circolazione veicolare epedonale. A lanciare l'allarme al 112 è stato un residente.