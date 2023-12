Fiaccolata silenziosa per la pace domenica a Catanzaro

“Insieme per la pace”: una fiaccolata silenziosa, guidata dal Vescovo Claudio Maniago, attraverserà il centro storico di Catanzaro, domenica prossima alle ore 19,00, con partenza dai giardini di San Leonardo e arrivo in Piazza Rossi per un breve momento celebrativo.

L’iniziativa è stata assunta dalla Chiesa Diocesana di Catanzaro-Squillace attraverso l’Ufficio per l’Ecumenismo e il dialogo interreligioso, guidato da don Alessandro Nicastro e don Antonio Lamanna, in collaborazione con Claudio Venditti e la Commissione “Giustizia, Pace e Salvaguardia del Creato” Caritas di Catanzaro e diverse sigle del mondo dell’associazionismo e del volontariato e la Caritas,.

La proposta è stata fatta propria anche da tutte le comunità religiose presenti sul territorio e da quanti hanno a cuore la causa della pace del mondo. Significativo anche l’hastag coniato dagli organizzatori #sognounaterrachesiainpaceconsestessa: “Ci ritroveremo tutti insieme per pregare – si legge in una nota del gruppo promotore dell’iniziativa - e per chiedere un mondo diverso in cui si neghi con convinzione che la guerra possa essere considerata un mezzo per risolvere le controversie internazionali”.

“E’ sempre più necessario – prosegue la nota - arginare con il nostro dissenso la terza guerra mondiale a pezzi e una nuova divisione del mondo in blocchi, per sostituire la trattativa ad oltranza della guerra senza limiti”.

Quello di domenica a Catanzaro sarà un raduno di caratterizzato dalla “preghiera silenziosa per chiedere la pace rivolta all’unico Dio, da parte di tutte le comunità religiose e per presentare, ancora una volta, al Dio del dolore tanti uomini e donne e di tanti bambini soprattutto, che non meritano i bombardamenti.