FIDAPA Catanzaro ha presentato Le Indemoniate di Maria Primerano

Catanzaro, 29 Febbraio - Lunedì pomeriggio, presso la Sala Giunta della Provincia di Catanzaro, la sezione Fidapa di Catanzaro ha presentato il libro “Le indemoniate. Racconti fantastici di Tommaso Campanella al Cardinale Richelieu” della Cardiologa catanzarese Maria Primerano.

L’evento è stato fortemente voluto dalla Presidente Avv. Angela Procopio e dall’Arch. Marisa Gigliotti, Task Force Arte e Cultura Fidapa, perché l’opera è da loro ritenuta particolarmente meritoria alla luce di una delle funzioni più importanti dell’associazione, l’attenzione alla creatività delle donne e la valorizzazione di monumenti di arte che hanno grande valore di testimonianza storica, come ha precisato la Presidente stessa nella sua introduzione.

È intervenuta, successivamente, l’Arch. Gigliotti che ha coinvolto il numeroso pubblico presente con un apprezzatissimo racconto sulla storia e sul valore architettonico di uno dei luoghi principali in cui si svolge l’azione, il convento di San Domenico in Soriano Calabro, in cui ancora oggi è conservata la Sacra Tela, un’immagine di San Domenico davanti alla quale nel 1500 venivano portati donne e uomini per essere esorcizzati.

La dott.ssa Primerano, stimolata dalle domande del nostro autore Saverio Fontana, ha appassionato i presenti per oltre cinquanta minuti.

Ha spiegato come è nata l’idea, il fondamento storico del suo racconto, la ricca bibliografia da cui ha preso i dati trasformandoli, poi, grazie alla sua scrittura creativa in un romanzo vero e fantastico insieme. Ha illustrato le modalità con le quali dai diari dei frati del convento di Soriano, del 1500, sfogliati con i guanti davanti alle autorità, ha estratto le date, i nomi e la provenienza di donne portate davanti alla Sacra Tela per essere esorcizzate e, poi, grazie alla sua esperienza di medico, musicista e critica teatrale, ha immaginato tante scene fantastiche in cui queste donne venivano liberate dal demonio sotto il quadro di San Domenico ad opera dei frati del convento. Ha narrato di come sia riuscita a mettere tutte queste storie in bocca a Tommaso Campanella, il frate filosofo di Stilo che si era formato proprio nel convento di Soriano, quando, negli ultimi cinque anni della sua vita si rifugia alla corte di Luigi XIII a Parigi, con l’incarico di leggere la mano e fare l’oroscopo al sovrano e al primo ministro, il cardinale Richelieu. Di come abbia utilizzato i frequenti incontri avvenuti tra il frate e il cardinale per raccontare anche la filosofia più nobile di Tommaso e l’eleganza, la grazia, l’incanto e la sontuosità della vita nella corte del Re di Francia.

Dopo aver risposto a diverse domande pervenute dal pubblico, ha voluto svelare in anteprima la pubblicazione di una sua nuova opera letteraria, che sarà pubblicata nel prossimo mese di Marzo, dedicata a Gioacchino Rossini.

Saverio Fontana