Franco Sicari: Autunno 2021

C'è il sole anche stamattina e sono seduto sulla panchina Della stazione FS di Catanzaro quartiere lido. Tra poco i inizierà il nuovo anno scolastico! 1° ottobre 1965, sono trascorsi

Più di 50 anni a correre ed a domandarsi il significato della vita! 4a ginnasio,liceo classico "Ivo Oliveti" di locri ".

La campanella suona e su, per le scale, centinaia di studenti, piccoli Uomini coi calzoni corti a non chiedersi nulla , solo voglia di essere e di esserci! Gli anni ci hanno travolti, sdradicati dalle fiumare in piena del dolore del tempo! Tanti sono morti ed è come se fosse morto ,ogni volta, uno di noi, di me stesso! I ricordi si sono esauriti e sto aspettando le prime piogge Autunnali che lavino i greti delle fiumare e le gonfino Per riportare tutto verso il mare,

Alberi, plastica e il fango della nostra esistenza come in una poesia di Prevert dove alla fine

C'è solo il nulla!



Franco Sicari