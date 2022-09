Franco Sicari, la mia Golf 5 e la costa Jonia

Franco Sicari la mia Golf 5. Gennaio 2001 Il 2 gennaio 2001 scendevo con la golf lungo le strade che da Serra San Bruno portavano a Soverato. Era una giornata fredda e guidavo prudente a causa di tratti di strada ghiacciata. Stava albeggiando e dopo avere attraversato il grosso paese di Chiaravalle Centrale, all'altezza di Gagliato, vedo verso est nascere la palla rossa del sole, dal mare Ionio.



Poi ancora giù, lungo dolci declivi, fino a Soverato.

Imbocco la statale 106 e costeggiando con a dx il mare Ionio, giungo a

Catanzaro Lido per poi salire verso Catanzaro Città che è in pratica un grosso

paese posto su colline con grandi burroni collegati da grandi ponti.

Dovevo recarmi, per il primo giorno di lavoro, presso la clinica.



Avevo dato le dimissioni, nauseato, dalle strutture pubbliche e stavo per

iniziare la mia nuova esperienza in quelle private.

L'esperienza ancora dura e sta’ diventando "come eravamo"

se è vero che sono passati 8 anni.

Stamattina ho rivisto l'alba di 8 anni fa’, ancora più bella di prima perché

sono diventato più grande ed incomincio ad apprezzare di più quello che

possediamo e non ammiriamo per quanto dovremmo.



In questi anni ho cambiato la golf per un'altra Golf (Golf 5) mia fedele

compagna ed amica. La barca di Ulisse, che nomino spesso, è lei, la Golf.

Dovete sapere che cammina da sola, tanto conosce le strade

e le curve, in modo che io possa ammirare l'immenso panorama del mare Ionio

fino ad Isola Capo Rizzuto.



Tante volte mi parla, pure, per dirmi di girarmi verso dx o sx perchè c'è una

bella donna da ammirare e fà pure apprezzamenti, aprendo il finestrino.

Poi, all'improvviso, si ferma al solito parcheggio da dove si possono ammirare

gli scogli di Copanello.

Mi dice che debbo fare pipì, dietro gli eucalipti perchè aveva sentito

lamentele della prostata.



Tra un chilometro e l'altro passa, così, la mia vita senza grandi scossoni.

Passa, come è vero che passano tutte le cose che sono sempre un continuo

divenire. Quando morirò ci sarà un altro che scenderà e salirà

lungo le strade della vita.

P.S.:

Non lavoro più a in clinica da 5 anni! Ho fatto l'esperienza anche nelle strutture private!

Franco Sicari