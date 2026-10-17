Gasolio agricolo in Calabria: prezzi in calo e nuove misure per il settore

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Il prezzo del gasolio agricolo in Calabria tornerà ai livelli prebellici grazie agli aiuti regionali e al credito d'imposta governativo. Lo rende noto l'assessorato regionale all'Agricoltura, guidato da Gianluca Gallo, che illustra gli effetti della misura da 5 milioni di euro destinata al comparto per contrastare l'aumento dei prezzi causato dal conflitto internazionale.

Riduzione del prezzo del gasolio agricolo

Secondo l'assessore Gallo, la combinazione tra il sostegno regionale e il credito d'imposta consentirà alle aziende agricole calabresi di ottenere un prezzo al litro di circa 0,94 centesimi per il periodo dal 1° marzo al 30 settembre scorsi, con rimborso della differenza direttamente sui conti correnti tramite Arcea. «La misura va incontro alle richieste degli agricoltori e delle organizzazioni di categoria – afferma Gallo – e siamo consapevoli che altro occorra fare, considerata la gravità della situazione».

Richiesta di fondi europei e confronto con la GDO

L'assessore specifica che, insieme alle Regioni Puglia, Campania e Basilicata, è stata richiesta l'autorizzazione all'utilizzo dei fondi del Complemento di sviluppo rurale 2023-2027 per ristorare le aziende agricole dall'aumento dei costi energetici. «Confidiamo in una pronta risposta dalla UE», aggiunge. Inoltre, Gallo annuncia che, con le organizzazioni di categoria, si porterà avanti la battaglia contro la concorrenza sleale delle importazioni da Paesi terzi e si proporrà un tavolo nazionale con la Grande distribuzione organizzata per introdurre un prezzo minimo garantito che tenga conto dei costi di produzione.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza