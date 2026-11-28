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Patrimonio a 4,3 miliardi di euro. Oltre 18 milioni destinati al welfare e all’assistenza. Allo studio l’evoluzione del modello previdenziale.

Il Consiglio Nazionale dell’Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza Farmacisti (ENPAF) ha approvato il bilancio preventivo 2027, confermando la solidità economica e patrimoniale dell’Ente in un contesto caratterizzato da una progressiva crescita della spesa pensionistica e dall’evoluzione della professione farmaceutica.

La seduta è stata anche un’occasione di confronto istituzionale, con gli interventi dell’On. Marta Schifone - capogruppo di Fratelli d’Italia nella Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale - e di Maria Sabrina Guida, Direttore Generale per le politiche previdenziali presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

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Il bilancio prevede un avanzo di esercizio di 135,3 milioni di euro, in crescita di 2,7 milioni rispetto al 2026, con un valore della produzione di 334,6 milioni, costi pari a 269,3 milioni e proventi finanziari netti, stimati secondo criteri prudenziali, per circa 95 milioni di euro.

A confermare la solidità finanziaria dell’Ente contribuisce il patrimonio, che ha raggiunto, a valori di mercato, 4,3 miliardi di euro. Nei primi otto mesi del 2026 il portafoglio ha registrato un rendimento del 4,75%, rispetto al 3,92% del parametro di riferimento, raggiungendo il 7,89% sui dodici mesi, a fronte di un benchmark del 6,65%.

Sul fronte previdenziale, la spesa per pensioni raggiungerà nel 2027 i 223 milioni di euro, con un incremento di 12,1 milioni rispetto all’anno precedente, riconducibile alla rivalutazione dei trattamenti pensionistici, al pensionamento delle generazioni più numerose e alla crescita delle pensioni in cumulo. Queste ultime sono passate da una spesa di 2,4 milioni nel 2020 a una previsione di 15 milioni nel 2027. Dal prossimo 1° gennaio, inoltre, l’età per il pensionamento di vecchiaia salirà a 69 anni.

Il saldo previdenziale si attesta a 88,8 milioni di euro, rispetto ai 90,7 milioni del preventivo 2026. I contributi soggettivi, pari a oltre 205 milioni di euro, non saranno da soli sufficienti a coprire la spesa pensionistica. Un ruolo determinante per l’equilibrio previdenziale sarà quindi assicurato dai contributi dello 0,5% e dello 0,90%, stimati rispettivamente in 16,7 e 90 milioni di euro.

«La solidità economica e patrimoniale dell’Enpaf ci consente di affrontare con serenità, ma anche con grande senso di responsabilità, le trasformazioni demografiche e professionali in atto – dichiara Maurizio Pace, Presidente dell’Enpaf –. Gli avanzi di esercizio rappresentano una risorsa strategica per garantire la sostenibilità previdenziale nel lungo periodo, nell’interesse delle generazioni presenti e future».

Particolare attenzione è riservata al welfare e al sostegno agli iscritti, con uno stanziamento complessivo di 18,2 milioni di euro. Di questi, 13,5 milioni sono destinati al welfare integrato, che comprende l’assistenza sanitaria, le coperture per invalidità da infortunio, la non autosufficienza e il caso morte, nonché 3,64 milioni per l’introduzione di una garanzia dedicata ai check-up sanitari.

Ulteriori 4,7 milioni di euro sono destinati all’assistenza diretta, con interventi a favore della genitorialità, delle farmacie rurali, delle parafarmacie, dei liberi professionisti, degli specializzandi e delle borse di studio.

Guardando alle prospettive future, il Consiglio di amministrazione sta valutando l’opportunità di avviare uno studio sulla possibile evoluzione del modello previdenziale, assicurando trattamenti più adeguati nella salvaguardia dell’equilibrio della gestione.

«Garantire pensioni adeguate è una responsabilità che ci impone di valutare anche possibili evoluzioni del nostro modello – conclude Pace –. È una riflessione da condividere con le rappresentanze professionali, la Federazione degli Ordini e i Ministeri, affinché l’appartenenza all’Ente sia percepita da ogni farmacista come un valore, prima ancora che come un obbligo».

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