Proroga dei termini per gli interventi nel settore apicoltura 2027

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Il settore apicoltura rappresenta una componente essenziale dell'agricoltura italiana, non solo per la produzione di miele e altri prodotti dell'alveare, ma anche per il ruolo cruciale che le api svolgono nell'impollinazione e nella tutela della biodiversità. In questo contesto, le istituzioni europee e nazionali mettono a disposizione risorse e strumenti per sostenere gli operatori del settore. Di recente, è stata annunciata una proroga dei termini per la presentazione delle domande relative agli interventi a favore del settore apicoltura per l'annualità 2027, nell'ambito del Regolamento UE 2115/2021.

Proroga dei termini: cosa cambia

Con il Decreto n° 16148 del 24 settembre 2026, è stata concessa una proroga per la presentazione delle domande previste dall'Avviso pubblico emanato con il DDS n. 12884 del 22 luglio 2026. Tale avviso riguarda specificamente gli interventi a favore del Settore Apicoltura per l'annualità 2027, in attuazione del Regolamento UE 2115/2021. La proroga offre agli apicoltori e alle associazioni di categoria un lasso di tempo aggiuntivo per predisporre e inviare la documentazione richiesta, garantendo così una più ampia partecipazione e una migliore qualità delle candidature.

Opportunità per gli apicoltori

Il Regolamento UE 2115/2021 stabilisce le disposizioni finanziarie per il sostegno al settore apicoltura nell'Unione Europea, con l'obiettivo di migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, contrastare le avversità climatiche e sanitarie, e promuovere la ricerca e l'innovazione. Gli interventi previsti possono includere aiuti per la lotta contro le malattie delle api, il sostegno alla transumanza, la formazione degli apicoltori e la promozione dei prodotti. La proroga dei termini consente agli interessati di accedere più agevolmente a queste opportunità di finanziamento, fondamentali per la sostenibilità e la competitività del comparto.

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Come partecipare e ulteriori informazioni

Per beneficiare degli interventi, gli apicoltori devono presentare domanda secondo le modalità indicate nell'Avviso pubblico. La scadenza originaria è stata prorogata, pertanto è consigliabile consultare il testo integrale del decreto e dell'avviso per conoscere i nuovi termini e i requisiti di ammissibilità. Ulteriori dettagli possono essere richiesti agli uffici competenti o alle organizzazioni di categoria. Si raccomanda di agire per tempo per non perdere questa importante occasione di sostegno.