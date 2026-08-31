Agrisolare: ammessi cinque nuovi progetti di White Energy Group

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Gli interventi, ammessi al contributo nell’ambito del nuovo Bando “Facility Parco Agrisolare”, prevedono la riqualificazione di coperture esistenti, la possibile rimozione dell’amianto e l’installazione di impianti fotovoltaici, con l’obiettivo di ridurre i costi energetici delle aziende agroindustriali senza occupare nuovi terreni agricoli. White Energy Group annuncia l’ammissione al contributo nell’ambito del Bando “Facility Parco Agrisolare”, di cinque nuovi progetti per una potenza fotovoltaica complessiva prevista di 1.665 kWp e 295 kWh di sistemi di accumulo, destinati alla riqualificazione di coperture agricole esistenti. Il dato assume particolare rilevanza in vista delle campagne autunnali, in un comparto in cui, secondo il MASAF, i costi energetici rappresentano oltre il 20% dei costi variabili delle aziende agricole, con un’incidenza più elevata in alcuni sottosettori produttivi. “L’ammissione di questi cinque progetti attraverso il Bando “Facility Parco Agrisolare” ci consente di portare a un nuovo livello un modello di business che integra accesso agli incentivi, riqualificazione delle coperture e produzione di energia rinnovabile. Per le aziende agricole significa intervenire su strutture già esistenti, riducendo l’esposizione ai costi energetici senza sottrarre nuove superfici alla produzione” dichiara Gianluigi Mele, Amministratore Delegato di White Energy Group. Il contesto di mercato e la soluzione 'chiavi in mano' La necessità di intervenire in modo strutturale è supportata dai numeri del mercato. Oltre all'esigenza di svincolarsi dalle fluttuazioni dei prezzi dell'energia (particolarmente impattanti per alimentazione di celle frigorifere, linee di lavorazione e stalle), l'Italia sconta la presenza di milioni di metri quadrati di vecchie coperture agricole, spesso realizzate in cemento-amianto o prive di un isolamento termico adeguato. I cinque nuovi progetti confermano l'efficacia dell'approccio integrato di White Energy Group, che trasforma le coperture passive in hub per la produzione di energia da fonti rinnovabili, utilizzando coperture agricole già esistenti e senza installare i moduli su terreni destinati alla coltivazione. Nel complesso, gli interventi prevedono la riqualificazione di circa 9.390 metri quadrati di coperture, con contributi complessivamente assegnati per circa 2.215.000 euro, a fronte di un investimento complessivo previsto di circa 3.240.000 euro. In questo percorso l’azienda affianca le realtà agroindustriali in ogni fase: dall'ottenimento degli incentivi PNRR, alla rimozione e smaltimento in sicurezza dell'amianto, fino al rifacimento delle coperture e all'installazione dei moduli fotovoltaici. Preparare le aziende alle sfide d'autunno “Settembre segna l'avvio di una fase intensa per il comparto agricolo, tra la conclusione di alcune campagne estive e l'inizio di quelle autunnali. È il momento in cui molte aziende iniziano a programmare gli interventi strutturali sui siti produttivi per l'anno successivo”, prosegue Domenico Burrai, Head of Engineering Projects. “L’ammissione al contributo di questi progetti conferma che la riqualificazione delle coperture rappresenta una scelta strategica vincente. Non solo può abbattere i costi energetici e migliorare l'efficienza termica degli edifici, ma può accrescere anche il valore patrimoniale dell'azienda, sfruttando superfici già esistenti nel pieno rispetto del suolo agricolo”. Con questo nuovo pacchetto di progetti White Energy Group consolida il proprio ruolo di partner strategico dell’agroindustria italiana nella transizione verso le energie rinnovabili, unendo competenze ingegneristiche a una solida esperienza nella finanza agevolata.