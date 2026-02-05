Caffè Bocca della Verità: 2026 anno di consolidamento e crescita con lancio nuove linee di prodotto

Tempo di lettura: ~5 min

Caffè Bocca della Verità, marchio italiano emblematico nato a Roma nel 1958, annuncia per il 2026 il lancio di nuove linee di prodotti e di accessori di design sempre all’insegna della qualità premium e dell’eccellenza. Negli ultimi anni, e in modo particolarmente significativo nel 2024 e 2025, Caffè Bocca della Verità è stato protagonista di una fase di espansione internazionale, grazie a una strategia multicanale, al rafforzamento della rete di distribuzione e allo sviluppo del canale e-commerce, oltre ad una partnership strategica di grandi eventi sportivi, culturali e istituzionali.

“Il 2025 ha segnato una crescita significativa: la nostra quota di mercato è aumentata nei principali mercati europei, Italia, Spagna, Francia e Germania – sottolinea Carmen Garcia Lopez de la Torre, Marketing Manager Caffè Bocca della Verità. Lo scorso anno abbiamo registrato in particolare un incremento a doppia cifra nel segmento delle capsule compatibili, in particolare nei sistemi Nespresso® e Dolce Gusto®, con una crescita del +18% in volume e del +22% in valore rispetto al 2024. Anche il caffè in grani ha mostrato una dinamica di domanda positiva nel canale Ho.Re.Ca. e nei negozi specializzati. Il 2026 sarà un anno di consolidamento, crescita e apertura a nuovi mercati”.

Prodotto in Italia, con Arabiche speciali provenienti da campi di coltivazione selezionati e arricchite con nutrienti in grado di esaltare le proprietà organolettiche del caffè, il Caffè Bocca della Verità unisce l'eredità di generazioni mantenendo le sue radici artigianali nella gamma di prodotti che ben definiscono il gusto di ogni singola miscela, ciascuna contraddistinta da una forte identità, per soddisfare i gusti dei palati più esigenti e disponibili nei formati grani, macinato, cialde e capsule compatibili. Il marchio è oggi molto più di un caffè e risponde a una visione ampia basata sull’innovazione: “per noi, innovare non significa artificio, ma approfondire la conoscenza del naturale e applicarla con rigore – continua Carmen Garcia Lopez de la Torre. Lavoriamo costantemente per migliorare la qualità del prodotto, mantenendo un equilibrio essenziale tra efficacia funzionale, profilo sensoriale, estetica del design e piacere del rituale di consumo”.

Una visione integrata che accompagna l’intero processo, dalla selezione delle materie prime e dei metodi di lavorazione fino al momento finale del consumo, quando il prodotto esprime pienamente il proprio valore. “Ciò che si apprezza davvero, che risulta piacevole e ben formulato, non soddisfa solo il gusto, ma contribuisce positivamente al benessere del corpo e della mente, in senso fisico ed esperienziale – evidenzia la Marketing Manager Caffè Bocca della Verità. Partendo dalla nostra eredità come torrefazione italiana, abbiamo sviluppato un ecosistema di prodotti capace di adattarsi sia ai mercati locali sia a quelli internazionali, seguendo da vicino l’evoluzione delle abitudini di consumo”. Accanto alle miscele premium, nel 2026 Bocca della Verità amplia il proprio universo con una linea di tè esclusivi e linee di solubili pensate per nuovi momenti di consumo. Il lancio di Thomas, macchina da caffè di design - sviluppata in collaborazione con Faber® - unisce estetica contemporanea, tecnologia professionale e un approccio alla sostenibilità autentico, pensata per chi vive l’espresso come un gesto identitario e quotidiano. Nei prossimi mesi verranno presentati altri articoli e accessori legati al mondo dell’espresso, caratterizzati da elevate funzionalità, design raffinato ed estetica elegante, creati per chi apprezza il rituale, il dettaglio e l’esperienza.

Comunicazione, eventi e fiere

Nel biennio 2024/25 Caffè Bocca della Verità ha attivato importanti accordi di sponsorship e partecipato a eventi internazionali che hanno rafforzato la notorietà del marchio in diversi ambiti — dallo sport alla cultura — includendo iniziative con una forte valenza sociale e inclusiva. Il brand mantiene una presenza costante sui canali professionali e mediatici, oltre a iniziative territoriali attive a Roma. “Abbiamo affiancato la Federazione Ciclistica Italiana e il ciclismo paralimpico, preso parte a eventi sportivi di rilevanza internazionale e partecipato a appuntamenti culturali di riferimento come la ventesima Festa del Cinema di Roma, RomaSposa – Salone Internazionale della Sposa e circuiti sportivi ad alto impatto come Fight Clubbing, oltre a numerose iniziative legate a valori di eccellenza, inclusione e rappresentazione del saper fare italiano – ricorda Carmen Garcia Lopez de la Torre. Operiamo attraverso una filiera corta, con selezione diretta delle origini e dello sviluppo di miscele esclusive, offrendo un prodotto ricco di storia e di gusto in formati professionali ad alta resa e soluzioni personalizzate per il canale Ho.Re.Ca., includendo formazione, supporto tecnico e packaging dedicato. Nel 2026 ci concentreremo sulle innovazioni di prodotto e sulla presenza nelle principali fiere internazionali”.

A partire da Tuttofood dove Caffè Bocca della Verità sarà presente dall’11 al 14 maggio 2026 con un ampio stand per presentare ufficialmente le nuove linee di prodotto — come tè, ginseng e altre proposte — e gli accessori di design, oltre a far degustare le iconiche miscele di caffè. "Con queste novità vogliamo arricchire il rito della pausa, rendendola sempre più un’esperienza sensoriale completa, grazie a dedizione e cura della perfezione che da sempre ci contraddistinguono nel raggiungere risultati elevati nel mercato premium - conclude la Marketing Manager Caffè Bocca della Verità. Poniamo nello sviluppo di nuove linee di prodotto e negli accessori di design lo stesso rigore con cui selezioniamo i nostri chicchi di caffè”