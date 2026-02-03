Assalto al bancomat a Margherita di Savoia: esplosione nella notte, ladri in fuga

Tempo di lettura: ~2 min

Colpito lo sportello automatico della Banca Popolare di Bari: indagini in corso, danni all’edificio ma nessun ferito

Esplosione al bancomat nel nord Barese

Notte di paura a Margherita di Savoia, nel nord Barese, dove un assalto al bancomat ha svegliato i residenti della zona. Nel mirino dei malviventi lo sportello automatico della Banca Popolare di Bari, situato in via Africa Orientale.

Il colpo: tre persone a volto coperto

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, ad agire sarebbe stato un gruppo di almeno tre persone, tutte a volto coperto, giunte sul posto a bordo di un’auto di colore scuro. I ladri avrebbero posizionato due marmotte esplosive, facendole detonare in rapida successione per forzare la cassetta di sicurezza del bancomat.

Bottino da quantificare e fuga

Dopo l’esplosione, i malviventi hanno prelevato il denaro contenuto all’interno dello sportello automatico — bottino ancora da quantificare — e si sono dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Danni all’edificio, nessun rischio strutturale

La deflagrazione ha provocato danni all’immobile che ospita l’istituto di credito, ma non sono stati segnalati pericoli per la stabilità della struttura. Fortunatamente, non si registrano feriti.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e raccogliendo testimonianze per ricostruire con precisione la dinamica dell’evento e risalire agli autori del colpo. (Immagine dal web)