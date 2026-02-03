Tempo di lettura: ~3 min

Sicurezza urbana a Lamezia Terme: rafforzati i controlli nel centro città nel fine settimana

Operazioni ad alto impatto della Polizia di Stato per la tutela dei minori e il contrasto agli illeciti

Nel corso dell’ultimo fine settimana, la città di Lamezia Terme è stata interessata da una serie di servizi straordinari di controllo del territorio, disposti dal Questore di Catanzaro e attuati dalla Polizia di Stato, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza urbana e prevenire comportamenti illeciti, con particolare attenzione alla tutela dei minorenni.

Controlli mirati nelle aree più frequentate della città

Le attività di vigilanza hanno riguardato l’intero centro cittadino, le zone caratterizzate da un elevato afflusso di persone e i principali luoghi di aggregazione, tra cui esercizi pubblici, aree della movida e l’area mercatale “G. Lucchino”. Si tratta di contesti particolarmente sensibili, spesso frequentati da giovani e minori, più esposti a rischi connessi all’abuso di alcol e all’uso di sostanze stupefacenti.

Un’operazione congiunta ad “alto impatto”

All’operazione hanno partecipato, oltre agli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lamezia Terme, anche il personale della Squadra Amministrativa della Questura di Catanzaro e gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Vibo Valentia.

Fondamentale, inoltre, la collaborazione di personale specializzato dell’ARPA Calabria e dell’ASP di Catanzaro, a conferma di un approccio integrato alla sicurezza del territorio e alla prevenzione sanitaria.

I numeri dei controlli: persone, veicoli ed esercizi commerciali

Nel dettaglio, durante l’attività sono state identificate 499 persone e controllati 246 veicoli, con l’elevazione di 5 sanzioni per violazioni al Codice della Strada. Parallelamente, sono stati effettuati accertamenti amministrativi su diversi esercizi commerciali presenti nelle zone interessate dai controlli.

Sequestri e sanzioni per la vendita di alcol

Le verifiche hanno portato al sequestro amministrativo di un distributore automatico di bevande, con contestuale sanzione al titolare, dopo aver accertato la somministrazione di bevande alcoliche senza l’identificazione dell’acquirente, necessaria per verificare la maggiore età.

Sono state inoltre accertate e contestate violazioni amministrative a due locali pubblici: uno per la somministrazione di alcolici a minori, l’altro per la mancata presenza del dispositivo di rilevazione del tasso alcolemico e per l’assenza della tabella ministeriale obbligatoria.

Controlli destinati a proseguire nelle prossime settimane

Le attività di controllo proseguiranno anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di garantire un presidio costante del territorio, migliorare le condizioni di sicurezza e vivibilità urbana e trovare un equilibrio tra le esigenze degli esercenti commerciali e la tutela degli avventori, soprattutto dei minorenni.

Un’azione di prevenzione che punta a rafforzare il senso di legalità e a rendere Lamezia Terme una città più sicura e attenta alle fasce più vulnerabili della popolazione.