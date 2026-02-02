Tennistavolo Norbello: obiettivo play off raggiunto per la A1 femminile

Tempo di lettura: ~4 min

Negli occhi di Tan Wenling si legge la gioia di una bambina che si è accorta di aver fatto qualcosa di sublime ma inaspettato.

Eppure l’italo cinese, con tante primavere alle spalle e soprattutto una gran mole di successi rilevanti e da cineteca sembra essersene dimenticata, continuando a giocare con l’innocenza di una apprendista intenta a trovare sempre nuovi stimoli da questo incredibile sport.

È suo il terzo punto, quello che alle Norbellissime regala l’aggancio alla seconda piazza e soprattutto la certezza dei play off.

Un epilogo sofferto ma strappato con la tenacia alla collega romena Tania Plaian, non di certo l’ultima arrivata, che ha provato in tutte le maniere ad allungare la durata di un derby conclusosi a senso unico.

Immancabili gli sbilanciamenti affettivi del presidente Simone Carrucciu che non lesina abbracci alle protagoniste festanti:

“Non do mai nulla per scontato – dice – avevamo di fronte un buon collettivo; eppure ci siamo tolti la soddisfazione di batterlo già due volte in questa stagione.

A parte il raggiungimento delle semifinali scudetto, dobbiamo tenere alta la tensione, ma le ragazze lo sanno benissimo.

Ieri sono state formidabili, ottimamente coadiuvate dal tecnico Olga Dzelinska, continuiamo così”.

Nel corso della tradizionale partita doppia i Norbelloni di A2 maschile, al contrario, non sono stati capaci di ribaltare il pronostico favorevole alla vice capolista milanese che approfittando anche di una formazione locale rimaneggiata ha vinto a mani basse.

Campionato Serie A1 Femminile – Girone Unico Nazionale

Prima giornata di ritorno

Domenica 1° febbraio 2026

Ore 17:00

Sede di Gioco

Palestra Comunale – Via Azuni – Norbello (OR)

Tennistavolo Norbello

ASD Quattro Mori

3

0

ESECUZIONI PERFETTE

Il tecnico Olga Dzelinska imposta una formazione diversa pur avendo a disposizione le stesse atlete che vinsero a Cagliari.

Dall’altra parte è assente la francese Pauline Chasselin, ma si registra il ritorno in forze della romena Tania Plaian.

I primi due parziali di gara 1 vengono spartiti tra Anastasiia Kolish e Miriam Carnovale, poi la russa di casa studia i lati deboli della vibonese e non incontra più ostacoli.

Per diversi problemi personali, Hana Matelova non si sta allenando come in passato e questo piccolo handicap lo paga ad inizio contesa quando fa fatica ad acclimatarsi.

La cinese Me Hengyu è molto migliorata rispetto all’andata e sblocca il risultato.

Ma quando la campionessa ceca prende il pallino del gioco sono dolori per tutte e il suo è un crescendo nitido e indiscutibile.

Tra Tan Wenling e Tania Plaian è battaglia spettacolare e a correnti alternate.

L’x castel Goffredo vince il primo set, l’avversaria si prodiga in un arrembante 1-2, ma l’italo cinese ha ancora tanta benzina in corpo che le permette di pareggiare i conti e di trovare lo smalto per vincere di misura la bella.

FRASETTINE RICORDO DALLE VINCITRICI

Doveroso dare la parola per prima al tecnico Olga Dzelinska:

“Vittoria importante per tutta la squadra.

Ci siamo accostate al match con la formazione migliore.

Sono contenta per Anastasiia che da quando gioca con noi è diventata una garanzia, non solo nel gioco ma anche sul piano umano.

Ad Hana brucia sempre tanto perdere e quindi fa il possibile per ribaltare le situazioni avverse, e stavolta si è saputa gestire in maniera oculata.

Tan, giunta al quinto set, si è sciolta dopo che le abbiamo detto di giocare senza sentirsi pressioni addosso, ed è riuscita a portare un punto, molto importante anche per la sua fiducia e autostima.

Sono molto contenta, il 18 ci attende la trasferta a Sassari e dovremo valutare con chi presentarci.

Sarà una gara dura ma da affrontare con serenità per aver raggiunto anzitempo i play off, anche se sarà da stabilire la posizione.

Ce la giocheremo con tutti e non molleremo mai.

Forza Norbello sempre”.

Quando tocca ad Anastasiia Kolish si capisce molto bene il suo stato d’animo:

“È stata una partita importante per i play-off – afferma - siamo state concentrate al massimo, dall'inizio alla fine.

Di conseguenza, abbiamo ottenuto una vittoria sicura e netta per 3-0.

Sono molto orgogliosa della mia squadra”!

Interviene Hana Matelova:

“La partita è stata fantastica, 3-0 è un ottimo risultato e abbiamo giocato tutte ad un ottimo livello di tennistavolo.

Ci siamo anche assicurate la posizione per i play off”.

Chiude la giostra una luminosissima Tan Wenling:

“A fine gara ero molto contenta perché sono sempre più convinta di appartenere ad una bella società, con un bel coach e delle belle compagne di squadra.

E con questa situazione si spiega anche il perché, quando sto con loro, sono sempre sorridente”.

Campionato Serie A2 Maschile – Girone A

Prima giornata di ritorno

Domenica 1° febbraio 2026

Ore 17:00

Sede di Gioco

Palestra Comunale – Via Azuni – Norbello (OR)

Tennistavolo Norbello

TT Silver Lining Milano

1

4

A CONFERMA DELLA STAGIONE DI ALTI E BASSI

Non solo ai padroni di casa mancano i due stranieri più prolifici, l’imbattuto Miguel Vichez e Alexis Orencel, ma gli ospiti, in corsa per la A1, sfoderano una formazione quasi invincibile, con i due forti magiari, il più recente Miad Lotfijanabadi e la pietra miliare Nandor Ecseki, mai sconfitto dopo undici partite disputate.

A tamponare le falle viene chiamato l’italo argentino Alvaro Nunez Buozi, bravo ma ancora impreparato a gestirsi in una serie così importante.

Perde la gara d’apertura e quella che consegna i due punti ai lombardi.

Nel mezzo Davide Lorenzo Simon ci dà sotto con Lotfijanabadi ma inutilmente perché lo straniero lo sbaraglia in quattro parziali.

Confortante invece l’exploit del capitano Nicolas Galvano che si toglie lo sfizio di ammutolire l’ex Lorenzo Ragni.

Tanto l’impegno profuso da Simon ma Ecseki per ora rimane un baluardo incontrastabile.