Serie A: Inter in fuga, Juventus travolgente e Lautaro nella storia nerazzurra

Risultati, protagonisti e numeri chiave di una giornata che rafforza la corsa scudetto

La Serie A continua a regalare verdetti importanti nella lotta al vertice. L’Inter non perde colpi e consolida il primato, la Juventus risponde con una prestazione autoritaria, mentre alle spalle si muovono anche Atalanta, Torino e le squadre coinvolte nella zona salvezza.

Inter solida e cinica: +8 in classifica e Champions nel mirino

L’Inter supera senza affanni la Cremonese, gestendo la gara con maturità e qualità. Un successo che permette ai nerazzurri di volare a +8 in classifica, in attesa del posticipo tra Milan e Bologna, rafforzando ulteriormente la candidatura allo scudetto.

La squadra guidata da Cristian Chivu vive un momento estremamente positivo: prima italiana nella classifica Champions League, reduce da un prestigioso successo europeo a Dortmund e sempre più consapevole dei propri mezzi.

A sbloccare la gara è Lautaro Martínez, decisivo con un colpo di testa che indirizza il match già nella prima mezz’ora. Il raddoppio arriva grazie a una splendida conclusione dalla distanza di Piotr Zieliński, complice anche una lettura non impeccabile di Emil Audero.

Non manca qualche momento di tensione sugli spalti, con un petardo esploso nei pressi dell’area nerazzurra nella ripresa, ma la gara prosegue regolarmente senza conseguenze.

Lautaro nella storia

Con questo gol, Lautaro Martínez raggiunge quota 170 reti in maglia Inter, portandosi a una sola lunghezza da Roberto Boninsegna, terzo miglior marcatore nella storia del club. Un traguardo che certifica il peso specifico del capitano nerazzurro.

Juventus show a Parma: poker e segnali di rilancio

In attesa dei risultati di Milan e Roma, la Juventus approfitta del turno e manda un segnale forte. I bianconeri dominano a Parma e si impongono con un netto 4-1, confermando solidità e profondità della rosa.

Protagonista assoluto Gleison Bremer, autore di una doppietta che indirizza il match. A completare il tabellino un’autorete di Andrea Cambiaso, il gol di Weston McKennie e la firma di Jonathan David, alla quarta rete nelle ultime cinque gare di campionato.

Una vittoria che rilancia le ambizioni bianconere nella corsa Champions e consolida il momento positivo della squadra.

Atalanta rallenta, Torino riparte: lotta apertissima

Giornata meno brillante per l’Atalanta, fermata sul pari dal Como, mentre il Torino ritrova slancio con una vittoria pesante che inguaia il Lecce, sempre più coinvolto nella lotta per non retrocedere.

Il campionato resta quindi apertissimo sia in testa che nelle zone calde della classifica, con ogni turno che può cambiare equilibri e prospettive.

In sintesi

Inter sempre più capolista e leader della Serie A

Juventus dominante a Parma con un poker convincente

Lautaro Martínez a un passo dalla leggenda nerazzurra

Atalanta frenata, Torino in ripresa

Zona salvezza sempre più combattuta

Una giornata che conferma come questa Serie A sia intensa, ricca di protagonisti e ancora tutta da vivere.