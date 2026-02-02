Cerca

Disservizi e buche a Catanzaro: marciapiedi impraticabili in via Indipendenza da oltre un mese

Andrea Paonessa
Segnalazioni dei cittadini e problemi di sicurezza nel centro cittadino

Nel cuore di Catanzaro, in via Indipendenza, si registra da oltre un mese una situazione di grave degrado urbano che continua a creare disagi a residenti e pedoni. Al centro delle segnalazioni, buche profonde e marciapiedi danneggiati, già più volte evidenziati dai cittadini ma ancora privi di un intervento risolutivo.

Marciapiedi rotti e rischio per i pedoni

Secondo quanto denunciato da Andrea Paonessa, noto come Zorros, la situazione è sotto gli occhi di tutti: tratti di marciapiede dissestati, ostacoli continui e spazi non più percorribili in sicurezza, soprattutto per anziani, persone con difficoltà motorie e famiglie con passeggini.

“Le persone non riescono neanche a passare. Il rischio di farsi male è concreto”, è la sintesi di una segnalazione che riflette un malcontento ormai diffuso.

Segnalazioni ignorate e interventi temporanei

Le buche, a quanto riferito, sarebbero già state segnalate da tempo, ma gli interventi effettuati finora appaiono parziali o temporanei, senza una vera messa in sicurezza dell’area. In alcuni punti, l’unica risposta visibile sembra essere la cartellonistica, insufficiente però a risolvere il problema strutturale.

Decoro urbano e confronto con altre città

Nel dibattito sollevato dai cittadini emerge anche il tema del decoro urbano e dei paragoni con altre grandi città italiane. Tuttavia, come sottolineato nella denuncia, Catanzaro non può permettersi di normalizzare il degrado, soprattutto nelle zone centrali e più frequentate.

“Dire che altrove va peggio non può essere una giustificazione: qui siamo nel centro della città”.

L’appello al Comune di Catanzaro

L’appello finale è rivolto direttamente agli uffici comunali e agli amministratori competenti, affinché si proceda con interventi strutturali rapidi e definitivi, garantendo sicurezza, accessibilità e rispetto per i cittadini.

Il caso di via Indipendenza a Catanzaro riporta al centro dell’attenzione un problema più ampio: la manutenzione ordinaria delle infrastrutture urbane, elemento essenziale per la qualità della vita e l’immagine della città.

