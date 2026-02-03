Meteo Italia: settimana di forte maltempo con neve fino in pianura e weekend ancora instabile
Meteo Italia: settimana di forte maltempo tra piogge intense e neve abbondante su Alpi e Appennino
Nevicate fino in pianura al Nord, rischio idrogeologico in aumento e weekend ancora instabile
L’Italia si prepara ad affrontare una settimana di maltempo diffuso, con il ritorno delle perturbazioni atlantiche che interesseranno gran parte del Paese. Il quadro meteo sarà caratterizzato da piogge frequenti, nevicate abbondanti sulle Alpi, neve fino a quote basse e, in alcune aree del Nord, possibili episodi nevosi anche in pianura, in particolare in Piemonte. Elevata l’attenzione anche sul fronte idrogeologico, con diverse allerte meteo gialle già diramate.
Situazione meteo generale: flusso atlantico senza tregua
La cosiddetta “porta atlantica” resta spalancata: una serie di perturbazioni oceaniche continuerà a raggiungere l’Italia già dalle prime ore della settimana, a partire dal Nord-Ovest. L’aria più fredda presente nei bassi strati della Val Padana favorirà precipitazioni nevose a quote molto basse, con neve localmente in pianura tra la notte e il primo mattino.
Dopo una temporanea attenuazione, nuovi fronti instabili riattiveranno il maltempo tra mercoledì, giovedì e venerdì, estendendo piogge e rovesci anche al Centro-Sud.
Meteo nelle prossime ore: peggiora al Nord-Ovest
Nelle prossime ore si assisterà a un rapido peggioramento del tempo:
- Nord: piogge in intensificazione su Liguria, in estensione a Piemonte, Lombardia, Emilia occidentale e Veneto. Neve in calo di quota, fino a bassa quota e localmente in pianura sul basso Piemonte.
- Centro: nubi in aumento in Toscana con prime piogge dal pomeriggio-sera. Neve sull’Appennino intorno agli 800/1000 metri.
- Sud: condizioni inizialmente più stabili, ma con nuvolosità in aumento in serata sul versante tirrenico.
- Sardegna: nubi irregolari senza fenomeni significativi.
- Venti in rinforzo dai quadranti meridionali.
Meteo martedì: maltempo diffuso e neve a quote basse
Neve anche in pianura al Nord
La giornata di martedì sarà una delle più delicate della settimana:
- Nord Italia sotto maltempo diffuso, con piogge e rovesci intensi su Liguria, Lombardia, Emilia occidentale e Triveneto.
- Neve a quote basse, tra la notte e il primo mattino, anche in pianura in Piemonte.
- Coinvolti numerosi centri urbani: Cuneo, Aosta, Torino, Asti, Alessandria, Novara, Varese, Trento, Bolzano, Belluno, Tolmezzo.
- Accumuli nevosi fino a 20–30 cm oltre i 1500 metri su Alpi Liguri, Marittime, Retiche e Trentino.
- Nel corso della giornata, attenuazione dei fenomeni da ovest e quota neve in graduale rialzo.
Centro e Sud
- Centro: forte instabilità su Toscana, con piogge e rovesci anche temporaleschi, in estensione a Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo interno. Neve in Appennino dai 1400/1600 m.
- Sud: cielo velato e progressivamente più coperto; instabilità in Sardegna con piogge e rovesci soprattutto sul settore occidentale.
- Temperature in calo al Nord-Ovest, in aumento al Centro-Sud.
Meteo mercoledì: instabilità ancora diffusa
- Nord: tempo instabile su Lombardia, Emilia-Romagna e Triveneto, con piogge e neve dai 700/1000 m. Migliora in serata.
- Centro: rovesci sulle regioni tirreniche e su Umbria, con fenomeni in attenuazione nel corso della giornata.
- Sud: instabilità diffusa, con rovesci e temporali, più frequenti sulle regioni tirreniche.
- Venti tesi o forti tra sud-ovest e sud-est.
- Temperature in diminuzione.
Tendenza meteo giovedì e venerdì
- Giovedì: ancora instabile al Centro-Sud, peggioramento serale su Nord-Ovest, Toscana e Isole maggiori, con neve sulle Alpi dai 900/1100 m.
- Venerdì: persiste una spiccata instabilità su Lombardia e Triveneto, con fenomeni irregolari altrove.
Allerta meteo: criticità idraulica e idrogeologica
Per martedì 3 febbraio 2026 sono attive diverse allerte meteo gialle per:
- Rischio idraulico in ampie zone di Emilia-Romagna e Toscana
- Rischio idrogeologico in Abruzzo, Lazio, Sardegna, Toscana e Umbria
Si raccomanda particolare attenzione nelle aree montane e collinari soggette a frane e smottamenti.
Meteo weekend: instabilità persistente
La tendenza per il weekend indica nuove perturbazioni atlantiche dirette verso il Mediterraneo:
- Sabato possibile peggioramento su Centro-Sud, soprattutto sul versante tirrenico e sulle isole maggiori.
- Domenica nuovo fronte instabile, con maltempo soprattutto al Sud, mentre il Nord potrebbe restare più ai margini.
- Temperature senza variazioni significative, con lieve calo al Sud.
Conclusione: settimana da monitorare
La settimana sarà caratterizzata da maltempo frequente, nevicate abbondanti e rischi idrogeologici da non sottovalutare. La situazione resta dinamica e in continua evoluzione: ulteriori aggiornamenti permetteranno di definire con maggiore precisione gli effetti delle prossime perturbazioni.
Consigliato restare costantemente aggiornati sui bollettini meteo ufficiali.
