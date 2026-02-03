Meteo Italia: settimana di forte maltempo con neve fino in pianura e weekend ancora instabile

Tempo di lettura: ~4 min

Meteo Italia: settimana di forte maltempo tra piogge intense e neve abbondante su Alpi e Appennino

Nevicate fino in pianura al Nord, rischio idrogeologico in aumento e weekend ancora instabile

L’Italia si prepara ad affrontare una settimana di maltempo diffuso, con il ritorno delle perturbazioni atlantiche che interesseranno gran parte del Paese. Il quadro meteo sarà caratterizzato da piogge frequenti, nevicate abbondanti sulle Alpi, neve fino a quote basse e, in alcune aree del Nord, possibili episodi nevosi anche in pianura, in particolare in Piemonte. Elevata l’attenzione anche sul fronte idrogeologico, con diverse allerte meteo gialle già diramate.

Situazione meteo generale: flusso atlantico senza tregua

La cosiddetta “porta atlantica” resta spalancata: una serie di perturbazioni oceaniche continuerà a raggiungere l’Italia già dalle prime ore della settimana, a partire dal Nord-Ovest. L’aria più fredda presente nei bassi strati della Val Padana favorirà precipitazioni nevose a quote molto basse, con neve localmente in pianura tra la notte e il primo mattino.

Dopo una temporanea attenuazione, nuovi fronti instabili riattiveranno il maltempo tra mercoledì, giovedì e venerdì, estendendo piogge e rovesci anche al Centro-Sud.

Meteo nelle prossime ore: peggiora al Nord-Ovest

Nelle prossime ore si assisterà a un rapido peggioramento del tempo:

Nord : piogge in intensificazione su Liguria , in estensione a Piemonte , Lombardia , Emilia occidentale e Veneto . Neve in calo di quota , fino a bassa quota e localmente in pianura sul basso Piemonte .

: piogge in intensificazione su , in estensione a , , e . , fino a e localmente . Centro : nubi in aumento in Toscana con prime piogge dal pomeriggio-sera. Neve sull’Appennino intorno agli 800/1000 metri .

: nubi in aumento in con dal pomeriggio-sera. intorno agli . Sud : condizioni inizialmente più stabili, ma con nuvolosità in aumento in serata sul versante tirrenico.

: condizioni inizialmente più stabili, ma con in serata sul versante tirrenico. Sardegna : nubi irregolari senza fenomeni significativi.

: nubi irregolari senza fenomeni significativi. Venti in rinforzo dai quadranti meridionali.

Meteo martedì: maltempo diffuso e neve a quote basse

Neve anche in pianura al Nord

La giornata di martedì sarà una delle più delicate della settimana:

Nord Italia sotto maltempo diffuso , con piogge e rovesci intensi su Liguria , Lombardia , Emilia occidentale e Triveneto .

sotto , con su , , e . Neve a quote basse , tra la notte e il primo mattino, anche in pianura in Piemonte .

, tra la notte e il primo mattino, . Coinvolti numerosi centri urbani: Cuneo , Aosta , Torino , Asti , Alessandria , Novara , Varese , Trento , Bolzano , Belluno , Tolmezzo .

, , , , , , , , , , . Accumuli nevosi fino a 20–30 cm oltre i 1500 metri su Alpi Liguri, Marittime, Retiche e Trentino .

fino a su . Nel corso della giornata, attenuazione dei fenomeni da ovest e quota neve in graduale rialzo.

Centro e Sud

Centro : forte instabilità su Toscana , con piogge e rovesci anche temporaleschi, in estensione a Lazio , Umbria , Marche e Abruzzo interno . Neve in Appennino dai 1400/1600 m .

: forte instabilità su , con piogge e rovesci anche temporaleschi, in estensione a , , e . . Sud : cielo velato e progressivamente più coperto; instabilità in Sardegna con piogge e rovesci soprattutto sul settore occidentale.

: cielo velato e progressivamente più coperto; con piogge e rovesci soprattutto sul settore occidentale. Temperature in calo al Nord-Ovest, in aumento al Centro-Sud.

Meteo mercoledì: instabilità ancora diffusa

Nord : tempo instabile su Lombardia , Emilia-Romagna e Triveneto , con piogge e neve dai 700/1000 m . Migliora in serata.

: tempo instabile su , e , con . Migliora in serata. Centro : rovesci sulle regioni tirreniche e su Umbria , con fenomeni in attenuazione nel corso della giornata.

: rovesci sulle regioni tirreniche e su , con fenomeni in attenuazione nel corso della giornata. Sud : instabilità diffusa , con rovesci e temporali, più frequenti sulle regioni tirreniche.

: , con rovesci e temporali, più frequenti sulle regioni tirreniche. Venti tesi o forti tra sud-ovest e sud-est .

tesi o forti tra . Temperature in diminuzione.

Tendenza meteo giovedì e venerdì

Giovedì : ancora instabile al Centro-Sud , peggioramento serale su Nord-Ovest , Toscana e Isole maggiori , con neve sulle Alpi dai 900/1100 m .

: ancora , peggioramento serale su , e , con . Venerdì: persiste una spiccata instabilità su Lombardia e Triveneto, con fenomeni irregolari altrove.

Allerta meteo: criticità idraulica e idrogeologica

Per martedì 3 febbraio 2026 sono attive diverse allerte meteo gialle per:

Rischio idraulico in ampie zone di Emilia-Romagna e Toscana

in ampie zone di e Rischio idrogeologico in Abruzzo, Lazio, Sardegna, Toscana e Umbria

Si raccomanda particolare attenzione nelle aree montane e collinari soggette a frane e smottamenti.

Meteo weekend: instabilità persistente

La tendenza per il weekend indica nuove perturbazioni atlantiche dirette verso il Mediterraneo:

Sabato possibile peggioramento su Centro-Sud , soprattutto sul versante tirrenico e sulle isole maggiori .

possibile peggioramento su , soprattutto sul e sulle . Domenica nuovo fronte instabile, con maltempo soprattutto al Sud , mentre il Nord potrebbe restare più ai margini.

nuovo fronte instabile, con , mentre il potrebbe restare più ai margini. Temperature senza variazioni significative, con lieve calo al Sud.

Conclusione: settimana da monitorare

La settimana sarà caratterizzata da maltempo frequente, nevicate abbondanti e rischi idrogeologici da non sottovalutare. La situazione resta dinamica e in continua evoluzione: ulteriori aggiornamenti permetteranno di definire con maggiore precisione gli effetti delle prossime perturbazioni.

Consigliato restare costantemente aggiornati sui bollettini meteo ufficiali.