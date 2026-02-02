45584: supporto alimentare a famiglie fragili con il numero solidale di Fondazione Progetto Arca

Tempo di lettura: ~3 min

I fondi raccolti potenziano l’offerta degli 11 Market solidali distribuiti in tutta Italia, puntando ad aumentare il numero di beneficiari

Negli ultimi dieci anni la povertà in Italia ha raggiunto livelli mai registrati prima. Secondo il più recente Rapporto annuale Istat (2024) si contano 5,7 milioni di persone, pari a 2,2 milioni di famiglie, che vivono in condizioni di povertà assoluta: questo significa che non riescono a sostenere le spese minime essenziali, come alimentazione e riscaldamento, per uno standard di vita dignitoso.

Per contrastare questo fenomeno e sostenere le famiglie in fragilità economica, Fondazione Progetto Arca negli ultimi 3 anni ha avviato 11 Market solidali distribuiti in 8 città italiane: 3 a Milano (viale Bodio, via Capri, via Sammartini), 2 a Napoli, e poi 1 a Rozzano, Roma, Bacoli (Napoli), Bari, Faenza, Ragusa.

Dal 18 gennaio al 7 febbraio è possibile inviare un sms o chiamare da rete fissa il numero solidale 45584 per sostenere concretamente l’offerta dei Market solidali e contribuire a garantire generi di prima necessità a chi si trova in situazioni di disagio economico ed aumentare il numero di beneficiari in ogni città in cui i market sono presenti.

I Market solidali di Fondazione Progetto Arca sono veri e propri supermercati dove le persone in difficoltà possono fare la spesa gratuitamente, trovando così una regolare e gratuita risposta ai propri bisogni alimentari, scegliendo i prodotti più adatti in autonomia.

Nell’ultimo anno (dati Bilancio Sociale 2024) i Market solidali hanno garantito più di 19.600 spese alimentari a oltre 1.600 famiglie, per un totale di 5.600 beneficiari.

Il modello è innovativo: i luoghi scelti nascono nel tessuto cittadino, sono belli e ospitali, prevedono il sostegno alimentare per l’intera famiglia che può scegliere cosa ricevere, e in più la persona è al centro: gli operatori e i volontari sono accoglienti e disponibili all’ascolto, in questo luogo protetto dove poter ritrovare fiducia in se stessi e dignità.

Le famiglie beneficiarie dei Market solidali vengono individuate dai servizi sociali o segnalate da associazioni partner del territorio. A loro viene assegnata una card con un numero di punti che si rinnovano ogni mese e variano a seconda di indicatori come il reddito e la presenza di minori

I Market solidali accolgono al loro interno anche altri servizi che arricchiscono l’offerta del sostegno alimentare: i guardaroba solidali per la distribuzione gratuiti di capi di abbigliamento nuovi (a Milano, Roma, Napoli, Bari), lo spazio giochi dedicato ai bambini mentre i genitori fanno la spesa, i corsi di educazione finanziaria per acquisire indicazioni sulla gestione del patrimonio e il risparmio, l’orientamento ai servizi sul territorio (es: supporto documentale, assistenza legale, aiuto compiti), le attività di socializzazione come i laboratori nutrizionali.

“Dal nostro osservatorio sulle famiglie a cui dedichiamo l’aiuto alimentare, registriamo in questi ultimi anni un aumento del 20% delle richieste” commenta Alberto Sinigallia, presidente di Progetto Arca. “Prima la pandemia, poi la crisi energetica e il rincaro dei prodotti alimentari sono tutte cause di un aggravamento della qualità di vita di tante famiglie, soprattutto quelle numerose, che fino a poco tempo fa non arrivavano alla terza settimana del mese, e ora non arrivano alla seconda. Persone che non hanno la possibilità di accedere a un’alimentazione sana e giusta in qualità e quantità. Osserviamo la facilità preoccupante con cui troppi scivolano nella fragilità estrema. Da qui la nostra volontà e il nostro impegno di sostenere e sviluppare la rete di Market solidali in tutta Italia”.

Video della campagna: https://www.youtube.com/watch?v=DTPRH3aHIJA



