Rischio caduta alberi a Piano Casa: cresce la preoccupazione dei residenti di Catanzaro. Video

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Segnalazioni e timori nel quartiere Piano Casa: alberi pericolanti e sicurezza dei cittadini a rischio

Nel quartiere Piano Casa di Catanzaro torna alta l’attenzione sul tema della sicurezza urbana, a causa della presenza di alberi e rami potenzialmente pericolanti che, secondo numerosi residenti, rappresenterebbero un concreto rischio per l’incolumità dei cittadini.

A rilanciare l’allarme è Andrea Paonessa, conosciuto in città come Zorros, che da tempo raccoglie e dà voce alle segnalazioni dei cittadini attraverso interventi pubblici e contenuti social.

Alberi a rischio crollo: le segnalazioni dei cittadini

Secondo quanto riferito dai residenti del quartiere Piano Casa, alcuni alberi presenterebbero segni evidenti di instabilità, con rami di grandi dimensioni che potrebbero spezzarsi improvvisamente, soprattutto in caso di vento forte o maltempo.

La situazione sarebbe tale da limitare l’uso degli spazi pubblici, come panchine e aree di sosta, poiché molti cittadini evitano di fermarsi sotto le alberature per timore di incidenti. Un problema che incide direttamente sulla vivibilità del quartiere e sulla percezione di sicurezza quotidiana.

Interventi dei Vigili del Fuoco e mancate risposte istituzionali

Nel tempo, sul posto sarebbero intervenuti più volte anche i Vigili del Fuoco, a seguito delle segnalazioni. Tuttavia, secondo quanto denunciato, non sarebbe seguita una soluzione strutturale e definitiva da parte dell’amministrazione comunale.

Il nodo centrale resta quello della manutenzione del verde pubblico, che dovrebbe prevedere controlli periodici, potature mirate e, nei casi più critici, la messa in sicurezza o la rimozione degli alberi pericolanti, nel pieno rispetto del patrimonio ambientale.

Tutela del verde sì, ma con la sicurezza al primo posto

Nessuno mette in discussione il valore estetico e ambientale degli alberi, che rappresentano una risorsa fondamentale per il quartiere e per l’intera città. Tuttavia, come sottolineano i cittadini, la tutela del verde deve andare di pari passo con la sicurezza delle persone.

Un albero non controllato o visibilmente compromesso può trasformarsi da bene comune a potenziale fonte di pericolo, soprattutto in aree frequentate quotidianamente da famiglie, anziani e bambini.

L’appello: intervenire prima che accada l’irreparabile

L’appello che arriva dal quartiere Piano Casa è chiaro: intervenire tempestivamente, con sopralluoghi tecnici e azioni concrete, per evitare che una situazione nota da tempo possa degenerare in incidenti gravi o tragedie evitabili.

La richiesta dei cittadini è semplice e legittima: prevenzione, ascolto e responsabilità, affinché la sicurezza urbana torni ad essere una priorità reale e non solo annunciata.

Andrea Paonessa