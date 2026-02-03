“Tuttobrunori, canzoni e monologhi”, tutto esaurito per il 24 novembre al Teatro Rendano a Cosenza. Si aggiunge la seconda data mercoledì 25

Tempo di lettura: ~2 min

Stanno andando a ruba i biglietti per i concerti che Brunori Sas terrà nel mese di novembre anche in Calabria, nell’ambito del tour teatrale “Tuttobrunori, canzoni e monologhi”. Se ancora dei biglietti sono rimasti per i concerti di sabato 21 novembre a Catanzaro, al Teatro Politeama, e domenica 22 novembre a Reggio Calabria, al Teatro Cilea, è giù tutto esaurito al Teatro Rendano a Cosenza per il concerto in programma martedì 24 novembre a Cosenza.

Una risposta simile, ottenuta a meno di 48 ore dall’apertura delle sole prevendite online, ha reso quasi scontata l’aggiunta di una seconda data, sempre al Teatro Rendano, per il giorno successivo, mercoledì 25 novembre.

Anche i biglietti per assistere a questa data sono disponibili online attraverso il circuito Ticket One e Ticket Service Calabria; per le prevendite offline bisognerà attendere la mattina di sabato 7 febbraio.

In attesa di vivere l’esperienza di “Tuttobrunori, canzoni e monologhi” nei teatri, per approfondire l’universo “brunoriano” ricordiamo che è disponibile su RaiPlay “Brunori Sas - Il tempo delle noci”, firmato da Giacomo Triglia e presentato in anteprima alla ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma: un ritratto sincero e poetico, capace di restituire tutta la complessità e la delicatezza di uno dei cantautori più amati della scena italiana. Presentato da Rai Documentari, prodotto da Pier Giorgio Bellocchio, Manetti bros., Désirée Manetti, il film è una produzione Mompracem in collaborazione con Calabria Film Commission.

