Incendio in un appartamento a Lamezia Terme: evacuata una palazzina in via Marconi

Tempo di lettura: ~2 min

Paura nella notte a Lamezia Terme, intervento dei Vigili del Fuoco e famiglie tratte in salvo

Nella tarda serata di ieri si è sviluppato un incendio in un’abitazione a Lamezia Terme, in una traversa di via Marconi, che ha reso necessario l’intervento urgente delle squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, con il supporto del distaccamento lametino.

L’incendio e i danni all’abitazione

Il rogo ha interessato un appartamento situato al primo piano di una palazzina di tre piani fuori terra. Le fiamme hanno causato gravi danni ai locali adibiti a cucina e soggiorno, mentre il resto dell’abitazione e gli appartamenti dei piani superiori sono stati invasi da fumo denso e persistente, rendendo l’aria irrespirabile.

Evacuazione dello stabile e salvataggi con l’autoscala

Per motivi di sicurezza, i Vigili del Fuoco hanno disposto l’evacuazione precauzionale dell’intero edificio. Grazie all’impiego dell’autoscala, due nuclei familiari residenti al terzo piano, rimasti bloccati a causa del fumo, sono stati tratti in salvo senza riportare conseguenze.

L’operazione di soccorso si è svolta in modo rapido e coordinato, evitando il peggio e garantendo la tutela di tutti gli occupanti dello stabile.

Accertamenti in corso sulle cause del rogo

Sono attualmente in corso le verifiche tecniche per chiarire l’origine dell’incendio. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale, impegnata negli adempimenti di competenza e nella gestione della sicurezza dell’area.

Sistemazione temporanea per gli evacuati

Le persone evacuate hanno trovato temporanea ospitalità presso familiari, in attesa del completamento delle verifiche tecnico-strumentali sull’edificio, necessarie per stabilire l’agibilità degli appartamenti coinvolti.