Fuga di monossido di carbonio in un asilo nido di Milano: dodici bambini intossicati

Intervento immediato dei soccorsi in viale Certosa, nessun caso grave

Momenti di forte apprensione questa mattina in un asilo nido di Milano, dove una fuga di monossido di carbonio ha provocato l’intossicazione di dodici bambini, oltre a due genitori e due insegnanti. L’episodio si è verificato all’interno della struttura educativa situata in viale Certosa, zona nord-ovest della città.

Asilo evacuato e soccorsi sul posto

L’allarme è scattato nelle prime ore della giornata, quando all’interno dei locali scolastici è stata rilevata una concentrazione anomala di monossido di carbonio, gas altamente pericoloso perché incolore, inodore e potenzialmente letale.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente:

il 118 ,

, la Polizia di Stato ,

, la Polizia locale ,

, i Vigili del Fuoco, supportati dagli specialisti del nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico).

L’edificio è stato messo in sicurezza e i bambini sono stati immediatamente assistiti dal personale sanitario.

Cause in fase di accertamento: ipotesi guasto alla caldaia

Secondo le prime ricostruzioni, la causa della fuga di monossido potrebbe essere riconducibile a un malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento, in particolare della caldaia. I tecnici dei Vigili del Fuoco sono ancora al lavoro per individuare con precisione l’origine dell’emissione e verificare eventuali responsabilità o carenze manutentive.

Nessun intossicato in gravi condizioni

Fortunatamente, nessuno dei soggetti coinvolti risulta in gravi condizioni. Tutti gli intossicati sono stati visitati dal personale del 118 direttamente sul posto. In via precauzionale, è in corso la valutazione sull’eventuale trasferimento in ospedale di alcuni pazienti per ulteriori accertamenti.

Sicurezza nelle scuole: l’importanza della prevenzione

L’episodio riporta l’attenzione sull’importanza della manutenzione degli impianti negli edifici scolastici, in particolare nei luoghi frequentati da bambini molto piccoli. Il monossido di carbonio rappresenta un rischio serio e spesso sottovalutato, rendendo fondamentali controlli periodici, sistemi di rilevazione e protocolli di emergenza chiari.