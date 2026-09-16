La Federal Reserve aumenta i tassi di interesse per la prima volta dal 2023

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La Federal Reserve ha sorpreso i mercati con un rialzo dei tassi di interesse di 25 punti base, il primo aumento dal 2023. La mossa porta il tasso di riferimento in un intervallo compreso tra il 3,75% e il 4%, un livello che non si vedeva da anni. La decisione è stata presa nel corso della riunione del Federal Open Market Committee (FOMC), l'organo di politica monetaria della banca centrale statunitense.

Perché la Fed ha alzato i tassi

L'aumento dei tassi rientra nella strategia della Fed per contrastare le pressioni inflazionistiche che, seppur in lieve attenuazione, restano superiori all'obiettivo del 2%. Secondo gli analisti, la banca centrale vuole inviare un segnale chiaro sulla determinazione a mantenere la stabilità dei prezzi, anche a costo di rallentare la crescita economica. Il rialzo di 25 punti base è stato accompagnato da un comunicato in cui si sottolinea che l'evoluzione futura dei tassi dipenderà dai dati economici.

Le reazioni dei mercati finanziari

Immediatamente dopo l'annuncio, i mercati hanno reagito con volatilità: i rendimenti dei titoli del Tesoro sono saliti, mentre l'indice del dollaro si è rafforzato. Le borse asiatiche ed europee hanno mostrato segni di incertezza, con gli investitori che ora si interrogano sulle prossime mosse della Fed. Gli esperti prevedono che ulteriori aumenti potrebbero arrivare nei prossimi mesi, ma dipenderà dall'andamento dell'inflazione e del mercato del lavoro.

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Impatto sull'economia globale

Un rialzo dei tassi statunitensi ha ripercussioni a livello mondiale: le valute emergenti potrebbero indebolirsi, i costi di finanziamento aumentano e le economie più indebitate potrebbero soffrire. Per l'Europa, la decisione della Fed potrebbe influenzare le politiche della Banca Centrale Europea, che si riunirà a breve per valutare eventuali interventi. Intanto, gli operatori restano cauti in attesa di ulteriori indicazioni.

Prossime mosse della Fed

Il presidente della Fed, Jerome Powell, ha ribadito che l'istituto rimane dipendente dai dati e che non esita a modificare la rotta se necessario. Gli osservatori ritengono che il rialzo di oggi sia solo l'inizio di una fase restrittiva, ma molto dipenderà dai prossimi report su inflazione e occupazione. La parola d'ordine resta prudenza, con i mercati che attendono i verbali della riunione per cogliere ulteriori dettagli.