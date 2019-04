Gdf: Caccia alle auto con targa straniera, Sequestri e sanzioni

TORINO, 4 APRILE - Sono oltre una ventina le auto con targa straniera sequestrate dalla guardia di finanza di Torino dopo l'entrata in vigore, a partire lo scorso 4 dicembre, del 'Decreto Sicurezza' secondo cui chiunque sia residente in Italia, da più di 60 giorni, non possa circolare con veicoli immatricolati all'estero. Oltre al fermo delle auto, sono state contestate sanzioni per quasi 30 mila euro.

Tra le auto fermate, di cittadini stranieri e anche italiani, numerose quelle di grossa cilindrata, ma anche furgoni utilizzati per attività imprenditoriali. Un fenomeno diffuso anche allo scopo di sfruttare condizioni più favorevoli per bollo e assicurazione o di rendere più difficili, se non del tutto vane, le procedure per il recupero delle sanzioni per le eventuali violazioni del Codice della Strada.