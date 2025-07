Genova, giovane stuprata in una tenda sulla spiaggia: due uomini ricercati

Tempo di lettura: ~2 min

La Polizia acquisisce le immagini di videosorveglianza per risalire agli aggressori

GENOVA – Una vicenda drammatica scuote la città. Una ragazza di 25 anni ha denunciato di essere stata stuprata da due uomini che l'avrebbero attirata con l’inganno all’interno di una tenda, allestita su una spiaggia cittadina, dopo l’uscita da un locale notturno. Il fatto sarebbe avvenuto nella notte tra il 28 e il 29 giugno.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Secolo XIX, la giovane si è presentata al pronto soccorso dell’ospedale Galliera quasi una settimana dopo l’episodio, con evidenti segni di violenza sul corpo: lividi e graffi compatibili con una colluttazione.

La vittima ha raccontato agli agenti della Polizia di Stato di essere stata convinta a raggiungere la tenda da due uomini conosciuti quella sera. Una volta isolata, sarebbe stata costretta con la forza a subire la violenza sessuale.

Indagini in corso: visionati i filmati di sorveglianza

Le forze dell’ordine stanno passando al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona per individuare i due presunti aggressori, attualmente ricercati. Particolare attenzione è rivolta alle ore notturne tra il 28 e il 29 giugno, nelle vicinanze del locale e della spiaggia in questione.

Gli investigatori mantengono il massimo riserbo sull’identità della vittima e sul luogo esatto dell’aggressione, nel rispetto della sua privacy e per non ostacolare le indagini in corso. La donna è attualmente seguita da un’équipe medica e da operatori specializzati in supporto psicologico per vittime di violenza.

Una vicenda che riaccende il tema della sicurezza

L’episodio riapre il dibattito sulla sicurezza nei luoghi della movida e sulle zone poco illuminate o isolate che, nelle ore notturne, possono diventare teatro di abusi e aggressioni. Diverse associazioni locali hanno già espresso solidarietà alla giovane e richiesto un rafforzamento dei controlli nelle aree più a rischio della città.

