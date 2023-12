Giovedì 27 luglio il CPM Music Institute, la scuola di Musica fondata e presieduta da Franco Mussida, al GIFFONI FILM FESTIVAL 2023 con “7even Notes”, il workshop a cura del docente LUDOVICO CLEMENTE.

Il CPM Music Institute, la scuola di Musica fondata e presieduta da Franco Mussida, è presente al GIFFONI FILM FESTIVAL 2023 con “7even Notes”, il workshop a cura del docente, compositore e appassionato di cinema LUDOVICO CLEMENTE, che si terrà giovedì 27 luglio alle ore 16.30 a Giffoni Valle Piana (SA), presso la Sala Verde della Multimedia Valley. L’evento è inserito nel programma dei WORKSHOP+18, una serie di appuntamenti di formazione e crescita, dedicati ai “giffoner” dai 18 ai 30 anni, per scoprire e approfondire il linguaggio cinematografico.

Tra i numerosi eventi presenti nel cartellone della 53ª edizione del Giffoni Film Festival (in programma dal 20 al 29 luglio), il workshop “7even Notes” si caratterizzerà per il focus sul ruolo della musica nel cinema, che, come un narratore nascosto, coinvolge gli spettatori nelle emozioni segrete di personaggi ed eventi: un linguaggio immediato, ma allo stesso tempo complesso, che influenza così profondamente la narrazione visiva da non consentire di distinguere le due parti. Nel corso dell’incontro Ludovico Clemente, insieme ai partecipanti, esplorerà e reinterpreterà il rapporto tra la musica e le immagini, rompendo gli schemi per svelarne gli ingranaggi nascosti.

LUDOVICO CLEMENTE è compositore per eventi e spettacoli di scala mondiale e docente presso il CPM Music Institute dei corsi di Informatica Musicale e Ableton Live. Nel corso della sua decennale carriera ha realizzato la colonna sonora per rinomati e numerosi brand ed organizzatori quali UEFA, Formula1, Maserati, Ferrari, Barcelona FC, Balich Wonder Studio, Filmmaster e molti altri. Tra le sue composizioni più note, quelle per la Cerimonia di apertura di UEFA Euro2020 a Roma, della XXX Universiade a Napoli e di apertura e chiusura di Expo2015 a Milano, che rimarcano la sua passione nel portare la cultura di un Paese sul palcoscenico del mondo. La sua passione per la creazione di atmosfere complesse e in diversi stili, lo ha portato a lavorare a show rivoluzionari in molti Paesi, che, intrecciando tradizione e modernità, mantengono un forte collegamento al territorio e affascinano sia le folle locali che gli spettatori internazionali. Tra questi da citare sono la Cerimonia di apertura della Riyadh Season nel 2021, la Dubai World Cup 2017 o lo show Fang Fu a Pechino nel 2018. Collabora con Diego Maggi nel suo Core-T-Zone Studio a Milano.

Il CPM Music Institute (riconosciuto Istituto di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica dal MUR) vanta un programma didattico ricco e articolato di corsi specializzati nella formazione strumentale, vocale e professionale curati da insegnanti professionisti (Basso, Batteria, Canto, Chitarra, Pianoforte&Tastiere, Tecnico del Suono, Composizione Pop Rock, Electronic Music Producer, SongWriting, Arpa, Fiati e Violino Pop Rock) e propone percorsi Accademici, PreAccademici, Multi e Mono Stilistici, Individuali (AFAM, BAC, Diploma, Certificate, Individuali e Master). È inoltre possibile intraprendere il triennio e il biennio AFAM per conseguire il Diploma Accademico di 1° e 2° livello, titoli equivalenti ad una Laurea triennale e magistrale, riconosciute sul territorio nazionale e in tutti i Paesi Europei.

Molti di coloro che hanno studiato al CPM lavorano oggi in orchestre prestigiose, suonano e cantano come coristi o musicisti all’interno di band di importanti artisti (da Laura Pausini ad Ermal Meta), altri hanno intrapreso carriere artistiche proprie (tra i quali Mahmood, Chiara Galiazzo, Renzo Rubino, Cordio, Tananai).

Dal 1988 si occupa anche di portare la Musica in luoghi estremi, la più recente iniziativa è CO2 “Controllare l’odio” che consiste nell’installazione di speciali audioteche di sola musica strumentale divisa per stati d’animo, attive in 11 carceri italiane (Milano, Opera, Monza, Torino, Alessandria, Roma, Napoli, Venezia, Genova, Bologna, più una variante attiva al carcere minorile Beccaria di Milano). Realizza progetti musicali educativi per il sociale, come le attività educative inserite nei programmi di recupero della Comunità di San Patrignano, e per l’industria, come la progettazione di una radio di qualità per il circuito NaturaSì, per la cultura, con la partecipazione al Premio Campiello Giovani e i corsi formativi per i partecipanti ad Area Sanremo.

