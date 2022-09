Goodbye, in uscita oggi il singolo del chitarrista catanzarese Gianni Rauti

MONZA 25 GIUG - Gianni Rauti, catanzarese di nascita, vive e lavora a Monza. La passione per la musica l’ha coltivata sin da bambino. In passato ha scritto anche canzoni, ma in questo momento è la musica strumentale che lo coinvolge in pieno. Per questo motivo ha iniziato un rapporto di collaborazione con l’etichetta di Trento, Algoritmo, con la quale produrrà una serie di brani. Il primo, “Goodbye”, esce proprio oggi su Spotify e su tutti gli store digitali.

“Goodbye, scritto e interpretato da me, rappresenta un percorso in cui ogni corda pizzicata ha costruito la strada verso un’auspicata serenità. Ho scelto il suono della chitarra acustica perché in questo momento mi ispira nella scrittura , ho scritto anche canzoni ma in questa fase mi sento più rappresentato dalla musica strumentale e dal suono caldo e avvolgente del legno della mia chitarra Lowden”, ha dichiarato il chitarrista catanzarese e noi, che l’abbiamo ascoltato in anteprima, garantiamo che è riuscito a veicolarci, attraverso le note, tutto il suo sentire.

Saverio Fontana