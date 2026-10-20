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Guasto Google Cloud a Londra: banche e aziende britanniche in tilt

Redazione
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Guasto Google Cloud a Londra: banche e aziende britanniche in tilt
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Un'interruzione dei servizi Google Cloud nella regione Europe-West2, attribuita a un guasto presso un data center a Londra, ha provocato questa mattina disagi a diverse banche e aziende britanniche. L'episodio riaccende il dibattito sulla dipendenza delle infrastrutture finanziarie dai grandi fornitori di servizi cloud.

Quali servizi sono stati coinvolti

Secondo le prime ricostruzioni, il disservizio ha avuto origine nella regione europea di Google Cloud con sede nella capitale britannica. La regione Europe-West2 è infatti uno dei poli principali per l'erogazione di servizi cloud nel Regno Unito e ospita infrastrutture utilizzate da numerose aziende, incluse quelle del settore finanziario.

I problemi di Revolut

Tra le realtà più colpite, la banca digitale Revolut ha segnalato problemi con pagamenti, prelievi e accesso ai conti. L'istituto ha comunque assicurato che i fondi e i dati dei clienti sono al sicuro, invitando gli utenti a riprovare in caso di operazioni non andate a buon fine. Un messaggio rassicurante, ma che non ha evitato code di lamentele sui canali social.

Perché un guasto cloud può bloccare le banche

Le banche e le società fintech si appoggiano sempre più spesso a infrastrutture cloud di grandi provider come Google, Amazon o Microsoft. Questo consente scalabilità e risparmi, ma introduce un rischio sistemico: un singolo guasto in un data center può propagarsi rapidamente a più servizi contemporaneamente. Esperti di sicurezza informatica sottolineano la necessità di piani di continuità operativa e di fornitori alternativi per ridurre l'impatto di simili interruzioni.

Le conseguenze per gli utenti

Per i clienti delle banche coinvolte il disagio si traduce in pagamenti bloccati, impossibilità di prelevare contanti e difficoltà ad accedere alle app. Le istituzioni stanno monitorando la situazione e collaborando con Google per il ripristino completo dei servizi. Resta da capire se il guasto sia stato causato da un problema hardware, da un errore di configurazione o da un attacco esterno.

Uno scenario da monitorare

Episodi come quello di oggi mostrano quanto le infrastrutture digitali siano ormai parte integrante dell'economia. La trasparenza dei fornitori cloud e la capacità delle aziende di reagire rapidamente saranno sempre più decisive per mantenere la fiducia dei clienti e la stabilità dei servizi finanziari.


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