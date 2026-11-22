BepiColombo raggiunge Mercurio: la missione europea giapponese entra nella storia
Dopo un viaggio durato ben otto anni, la sonda BepiColombo ha compiuto un passo storico raggiungendo l'orbita di Mercurio. Il lancio risale all'ottobre 2018 e solo ora la missione euro-giapponese è arrivata a destinazione, diventando la seconda sonda spaziale nella storia a orbitare attorno al pianeta più vicino al Sole, dopo la statunitense MESSENGER.
Una missione nata dalla collaborazione internazionale
BepiColombo è il frutto della sinergia tra l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e l'Agenzia Giapponese per l'Esplorazione Aerospaziale (JAXA). Nei giorni tra il 9 e il 10 dicembre la sonda si separerà nei suoi due moduli scientifici principali, ciascuno con un compito ben preciso.
Due moduli per studiare Mercurio da ogni angolazione
Il modulo MPO (Mercury Planetary Orbiter), sviluppato dall'ESA, avrà il compito di analizzare la superficie e la struttura interna del pianeta, fornendo dati preziosi sulla sua composizione geologica. Il modulo Mio, realizzato dalla JAXA, sarà invece dedicato allo studio del campo magnetico di Mercurio, un aspetto ancora poco conosciuto.
Il contributo italiano alla missione
Alla missione BepiColombo partecipa attivamente anche l'Italia, attraverso l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e alcune delle principali aziende del settore aerospaziale. Tra queste figurano le società del gruppo Leonardo, come Thales Alenia Space e Telespazio, che hanno fornito tecnologie e supporto fondamentali per il successo dell'operazione.
Un traguardo che apre nuove frontiere
L'arrivo di BepiColombo nell'orbita di Mercurio rappresenta un momento cruciale per la ricerca spaziale europea e mondiale. I dati che la sonda raccoglierà nei prossimi anni permetteranno di comprendere meglio la storia e l'evoluzione del pianeta, gettando nuova luce sui misteri del sistema solare interno.
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