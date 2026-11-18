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Il momento che milioni di appassionati attendevano da anni è finalmente arrivato: GTA 6, il videogioco più atteso al mondo, è stato ufficialmente rilasciato. La Nuova Zelanda è il primo Paese ad avere accesso al titolo, grazie al fuso orario che le consente di anticipare il resto del pianeta. Un primato che ha immediatamente scatenato l'entusiasmo della community internazionale.

Un lancio globale a scaglioni

Come da tradizione per i grandi blockbuster videoludici, il debutto di GTA 6 avviene a ondate: i server neozelandesi sono i primi a essere attivati, seguiti progressivamente dalle altre regioni. In Italia il gioco sarà disponibile a mezzanotte, orario in cui i fan potranno iniziare a esplorare le nuove ambientazioni della serie firmata Rockstar Games.

L'attesa degli appassionati italiani

In tutto il Paese cresce la febbre da lancio: community online, forum e canali social sono in fermento per quella che molti considerano una vera e propria data storica nel mondo dell'intrattenimento digitale. Le aspettative sono altissime, complici anni di indiscrezioni, trailer e speculazioni che hanno alimentato l'hype intorno al titolo.

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Perché GTA 6 è un fenomeno globale

Il nuovo capitolo della saga promette un salto di qualità tecnico e narrativo, con una mappa ampliata e un comparto grafico di ultima generazione. Non si tratta solo di un videogioco, ma di un evento mediatico capace di coinvolgere giocatori di ogni età e nazionalità, con un impatto atteso anche sull'economia del settore.

Per chi non vuole perdere neppure un minuto, l'appuntamento è a mezzanotte: da quel momento anche in Italia inizierà ufficialmente l'era di GTA 6.