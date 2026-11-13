Aggiornamento: Outlook down e Microsoft 365 a intermittenza, prosegue il ripristino dei servizi

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Ripresa graduale per la posta elettronica e le piattaforme aziendali. Microsoft segnala miglioramenti e riferisce che non emergono indicazioni di un attacco informatico

Il down di Microsoft continua a creare difficoltà nell’utilizzo di Outlook e di alcuni servizi Microsoft 365, mentre procedono le operazioni di recupero dell’infrastruttura interessata. La situazione mostra segnali di miglioramento, ma il ritorno alla piena operatività non risulta ancora uniforme: gli utenti possono riscontrare funzionamenti intermittenti e ritardi nella consegna delle email.

La società ha espresso rammarico per le conseguenze delle interruzioni, riconoscendo il ruolo delle proprie piattaforme nelle attività quotidiane di aziende, professionisti e organizzazioni.

Outlook down e ritardi nelle email mentre i servizi recuperano

Secondo l’aggiornamento diffuso da Microsoft, la disponibilità dei servizi e le prestazioni di consegna della posta stanno migliorando in una parte crescente dell’infrastruttura coinvolta.

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Il recupero, tuttavia, avviene progressivamente. Il fatto che un account torni accessibile non significa necessariamente che tutte le funzioni siano già regolari o che i messaggi in attesa siano stati consegnati.

Nel quadro dei disservizi segnalati, i ritardi nella ricezione delle email potrebbero protrarsi fino a 48 ore. Questa indicazione riguarda la consegna della posta e non va interpretata come una durata certa del blocco per tutti gli utenti.

Le difficoltà tecniche durante il ripristino di Microsoft 365

Le operazioni di recupero hanno incontrato ostacoli. In un precedente aggiornamento, Microsoft aveva spiegato che alcune misure adottate non stavano producendo i risultati attesi, rendendo necessario valutare soluzioni alternative.

La società aveva inoltre segnalato che alcuni server rimessi in funzione potevano bloccarsi nuovamente dopo la riconnessione alla rete. Una difficoltà che contribuisce a spiegare perché il ripristino possa procedere in modo discontinuo.

I miglioramenti comunicati successivamente indicano un avanzamento delle attività, ma non equivalgono ancora alla conferma di una risoluzione completa.

Microsoft riferisce che non emergono segnali di un cyberattacco

Sulle possibili cause, Microsoft ha ribadito che non risultano indicazioni di attività malevole alla base dell’interruzione.

La precisazione distingue il disservizio da un attacco informatico, mentre restano in corso gli approfondimenti tecnici per ricostruire l’accaduto. I team della società stanno lavorando anche all’individuazione di interventi utili a prevenire episodi analoghi.

In attesa di una ricostruzione definitiva, non è quindi corretto attribuire il blocco a una specifica vulnerabilità o a un’azione di hacker.

Problemi anche per le integrazioni di OpenAI e Anthropic

Le conseguenze hanno raggiunto anche alcune funzionalità di piattaforme esterne. OpenAI e Anthropic hanno segnalato difficoltà relative ai connettori con Microsoft 365, utilizzati per collegare i chatbot agli account e ai contenuti aziendali.

Si tratta di integrazioni che dipendono dalla disponibilità dei servizi Microsoft. Un problema su questi collegamenti non implica necessariamente un’interruzione generale dei chatbot, ma può limitare l’accesso alle informazioni collegate all’ambiente di lavoro.

Perché il blocco riapre il tema della continuità operativa

L’episodio richiama l’attenzione sulla dipendenza dai servizi cloud. Quando posta elettronica, comunicazione e strumenti di collaborazione fanno capo alla stessa infrastruttura, un singolo incidente può rallentare contemporaneamente più attività.

Per le organizzazioni, la continuità operativa passa anche dalla disponibilità di canali alternativi per le comunicazioni urgenti e da procedure definite per gestire temporaneamente l’indisponibilità delle piattaforme.

La piena normalizzazione richiederà sia il recupero stabile dei servizi sia lo smaltimento degli eventuali arretrati nella consegna della posta.

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