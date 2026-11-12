Corigliano Rossano: a breve un corso base con il presidente della scuola potatura olivo, A. Filippo Lonobile

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Due giornate di teoria e pratica in campo. Così l’Olearia Geraci a Corigliano Rossano, accoglierà il Presidente della Scuola di Potatura Olivo Giorgio Pannelli, di origini pisane, Antonino Filippo Lonobile, che sarà l’istruttore di un nutrito gruppo di professionisti del settore olivicolo e anche semplici appassionati, su come intervenire nella gestione e nella cura dell’olivo in fase di potatura.

Per il 19 e 20 dicembre prossimi Manolo Guzzo, referente calabrese della Scuola di Potatura Olivo Giorgio Pannelli, ha organizzato una due giorni per consentire a tutti coloro che vogliono dare un indirizzo ben preciso alla produzione del proprio oliveto di acquisire nozioni importanti, riuscendo a destreggiarsi con meno dubbi nel mare magnum della potatura. Inoltre il corso base è il primo step di un vero e proprio percorso formativo che, con il corso avanzato e l’esame valutativo in campo, permetterà ai partecipanti di acquisire il titolo ISO 9001 di potatore certificato e la possibilità di iscriversi all’elenco nazionale su base regionale sul sito scuolapotaturaolivo.it.

Occorre ricordare che per iscriversi al corso si può contattare direttamente l’organizzatore, Manolo Guzzo al 3401282447 o inviando una mail a: [email protected]

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Formatore unico del corso base sarà, come detto in precedenza, Lonobile che, dopo la prematura scomparsa del maestro Giorgio Pannelli, fondatore della Scuola che porta il suo nome, ha, in un certo senso, assunto le redini dell’aspetto, prevalentemente divulgativo, della stessa, poiché, “è importante – ha detto lo stesso Lonobile – far sapere e divulgare quanto promosso dalla scuola”.

E proprio la conoscenza, in particolare, degli aspetti legati ai cambiamenti climatici, rappresenta il focus del modulo oggetto del corso che avrà luogo fra circa un mese.

A margine della presentazione di questo corso, che, occorre ricordarlo, sarà replicato anche nella provincia di Catanzaro e precisamente a Tiriolo, il docente formatore, dott. Lonobile, ha tracciato un profilo della campagna olivicola che ci si appresta ad affrontare e l’importanza della conoscenza in questo particolare e strategico settore.

"Anche la campagna olivicola 2026/27 è già segnata come difficile e scarsa: le stime di settore – fa sapere Lonobile - indicano un calo della produzione di olio del 20-25% in Italia e fino al -40% in Calabria. Perché questo accade? Non è una risposta facile perché multifattoriale. Abbandono, pratiche difficili, cambiamenti climatici, gelosie delle vecchie generazioni poco propense ad «imparare nuovamente». Le chiavi per la ricostituzione del settore, invaso da prodotto estero, sono: Qualità, Unione, Conoscenza e Rispetto del territorio”.

La nostra Scuola – prosegue Lonobile - insegna un metodo reale che può portare gli olivicoltori a stabilizzare la produzione: più ci si avvicina al metodo, più si converge verso una produzione costante con minori costi di gestione, proprio perché gli interventi degli operatori partendo dalla potatura si velocizzano”.

Il metodo su cui la Scuola si fonda e forma, divulgato durante tutta la sua vita dal compianto Giorgio Pannelli (direttore della Scuola e già direttore della sezione distaccata Crea-Spoleto), venuto a mancare prematuramente nel maggio scorso, vede in Antonino Filippo Lonobile il massimo divulgatore, nonché successore naturale del fondatore.

Un metodo che la Scuola ha definito come scientifico-pratico: conoscenza scientifica trasmessa assieme alla pratica.

“La preghiera della Scuola ai futuri corsisti – ha concluso il Presidente Lonobile - è quella di spogliarsi di ogni credenza dovuta a tradizioni e immaginari collettivi, perché se tutti sapessero cosa e come fare, i numeri dell’olivicoltura sarebbero ben diversi da quelli sopra citati. La Scuola punta anche alla creazione di nuovi posti di lavoro con la qualifica di Potatore Certificato: insegnare un metodo reale e funzionale alle nuove generazioni significa recuperare un patrimonio olivicolo che i nostri nonni ci hanno regalato, che è già realtà e che basta solo mettere a frutto."

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra