Pixel di tracciamento nelle email addio senza consenso

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Il Garante della Privacy ha approvato ad aprile le nuove linee guida sull'uso dei pixel di tracciamento nelle email e nelle newsletter. Il termine per adeguarsi è scaduto ieri e molti servizi hanno iniziato a inviare avvisi agli iscritti per informarli delle nuove modalità di gestione dei dati personali.

Cosa sono i pixel di tracciamento e perché sono importanti

I pixel di tracciamento sono piccole immagini invisibili incorporate nelle email che consentono al mittente di sapere se e quando un messaggio viene aperto, quante volte viene consultato e persino informazioni sulle abitudini del destinatario, come il dispositivo utilizzato o la posizione approssimativa. Strumenti potenti per il marketing, ma potenzialmente invasivi della sfera privata.

Le nuove regole del Garante

Secondo le nuove normative, l'utilizzo dei pixel di tracciamento dovrà essere trasparente e subordinato al consenso esplicito degli utenti. Gli iscritti dovranno essere informati in modo chiaro sui dati raccolti e sulle finalità, e potranno revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento senza conseguenze. Le aziende dovranno quindi adeguare i propri sistemi e le proprie informative, garantendo la massima tutela della privacy.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Le conseguenze per aziende e utenti

Le imprese che utilizzano newsletter e comunicazioni email dovranno rivedere le proprie strategie di tracciamento, introducendo meccanismi di consenso preventivo e offrendo la possibilità di opt-out. Per gli utenti, invece, maggiore controllo sui propri dati e la possibilità di scegliere consapevolmente se accettare o meno di essere tracciati. Un passo avanti nella tutela della privacy digitale, in linea con il GDPR.