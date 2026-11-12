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Outlook down i malfunzionamenti colpiscono gli utenti in Italia e nel mondo

Redazione
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Un'ondata di segnalazioni ha investito nelle ultime ore il servizio di posta elettronica Microsoft Outlook. Numerosi utenti hanno riferito malfunzionamenti e difficoltà di accesso al proprio account, alimentando un flusso continuo di lamentele sui social network e sulle piattaforme di monitoraggio.

Il picco di segnalazioni su Down Detector

Secondo quanto riportato da Down Detector, il sito che traccia in tempo reale i disservizi dei principali servizi online, si è registrato un incremento improvviso delle segnalazioni a partire dalle prime ore del giorno. Gli utenti lamentano soprattutto l'impossibilità di inviare o ricevere messaggi, lentezze nell'apertura della casella di posta e, in alcuni casi, veri e propri errori di connessione al server.

Quali sono i problemi più comuni

Le segnalazioni riguardano principalmente tre tipologie di disservizio: il mancato accesso all'account, il blocco dell'invio di email e i rallentamenti nella sincronizzazione dei messaggi su dispositivi mobili e desktop. Si tratta di problemi che, se prolungati, possono avere un impatto significativo soprattutto per gli utenti business, che utilizzano Outlook come strumento di lavoro quotidiano.

La situazione aggiornata

Al momento non è ancora chiaro se si tratti di un guasto localizzato o di un problema più esteso ai data center di Microsoft. L'azienda di Redmond non ha ancora diffuso una comunicazione ufficiale sull'accaduto, ma è probabile che i tecnici siano già al lavoro per ripristinare la piena funzionalità del servizio. Gli utenti sono invitati a verificare lo stato del servizio attraverso i canali ufficiali e a segnalare eventuali anomalie.

Cosa fare in caso di malfunzionamenti

In attesa di aggiornamenti, chi riscontra problemi con Outlook può tentare alcune verifiche di base: controllare la connessione internet, riavviare l'applicazione, oppure accedere tramite la versione web del servizio. Se il disservizio dovesse persistere, è consigliabile attendere il ripristino da parte di Microsoft, evitando di modificare le impostazioni dell'account.

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