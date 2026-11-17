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Un attacco informatico alla piattaforma Optimizely ha compromesso i siti web di 178 organizzazioni, tra cui nomi di rilievo come Zoom, CNN, BBC, Fox News, Salesforce, GitLab, IKEA, Air France-KLM e Peacock. L'episodio, reso noto nelle scorse ore, ha permesso agli aggressori di iniettare codice JavaScript malevolo nelle pagine web delle vittime.

Come è avvenuto l'attacco

Secondo quanto ricostruito, i criminali informatici sono riusciti a sfruttare una vulnerabilità nella piattaforma Optimizely per inserire script dannosi nei siti delle organizzazioni colpite. Questi script erano progettati per sottrarre dati delle carte di pagamento, cookie e schermate, ma anche per modificare gli indirizzi dei portafogli di criptovalute e sfruttare vulnerabilità di iOS per colpire i dispositivi Apple. Si tratta di un attacco di tipo Magecart, una tecnica sempre più diffusa che mira a intercettare i dati dei pagamenti online.

La reazione di Optimizely

Optimizely ha dichiarato di aver corretto la falla e rimosso il codice dannoso, ripristinando la sicurezza della piattaforma. L'azienda ha inoltre precisato di aver avviato un'indagine interna per verificare l'accaduto e prevenire futuri attacchi. Non è chiaro per quanto tempo il codice malevolo sia rimasto attivo né quante persone siano state effettivamente colpite.

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Implicazioni per la sicurezza informatica

L'episodio mette in luce la crescente sofisticazione degli attacchi informatici e la necessità per le aziende di adottare misure di sicurezza sempre più robuste. La compromissione di una piattaforma di terze parti come Optimizely può avere un effetto domino su numerose organizzazioni, evidenziando l'importanza di controlli accurati lungo tutta la filiera digitale. Le autorità competenti potrebbero avviare ulteriori indagini per identificare i responsabili.

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