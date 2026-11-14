Microsoft torna operativa dopo il blackout globale che ha colpito oltre 70 Paesi

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Ripristinati Outlook Teams e Copilot dopo i disagi che hanno coinvolto aziende enti pubblici e utenti privati

Microsoft ha annunciato il completo ripristino dei servizi dopo il blackout informatico che ha causato difficoltà di accesso in oltre 70 Paesi. L’interruzione ha coinvolto strumenti utilizzati quotidianamente per la posta elettronica, la collaborazione professionale e l’intelligenza artificiale, con ripercussioni sulle attività di aziende, istituzioni e cittadini.

Nelle prime ore della giornata, la società ha comunicato di aver completato gli interventi necessari a risolvere il problema alla base del disservizio. Secondo quanto annunciato, gli utenti di Outlook, Teams e Copilot non avrebbero più dovuto riscontrare le difficoltà di collegamento legate all’incidente.

Outlook Teams e Copilot coinvolti nel disservizio

Il blackout Microsoft ha interessato una parte dell’ecosistema Microsoft 365, che riunisce applicazioni e servizi impiegati in numerosi contesti lavorativi.

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Le difficoltà nell’utilizzo di Outlook hanno ostacolato l’accesso alla posta elettronica, mentre i problemi su Teams hanno interferito con gli strumenti di comunicazione e collaborazione. Coinvolto anche Copilot, l’assistente di intelligenza artificiale integrato in diversi prodotti della società.

La diffusione internazionale di queste piattaforme ha amplificato l’impatto dell’interruzione, rendendo lo stesso problema percepibile in organizzazioni e aree geografiche differenti. apnews.com

Il ritorno alla normalità dopo gli interventi tecnici

Il ripristino è stato preceduto da una fase di recupero graduale dei servizi, durante la quale alcuni utenti hanno continuato a segnalare accessi intermittenti e ritardi nella consegna delle email. Il progressivo miglioramento della disponibilità delle piattaforme ha accompagnato il lavoro di recupero delle funzionalità compromesse. ABC News

L’annuncio conclusivo di Microsoft indica quindi il superamento dell’emergenza e il ritorno alla normale operatività dei servizi interessati.

Perché un guasto può coinvolgere più applicazioni

L’episodio mette in evidenza quanto le attività quotidiane dipendano da servizi cloud interconnessi. Posta elettronica, strumenti di collaborazione e assistenti digitali possono utilizzare componenti infrastrutturali condivisi: un problema su questi elementi può quindi ripercuotersi contemporaneamente su più applicazioni. apnews.com

Per aziende e pubbliche amministrazioni, interruzioni di questa portata mostrano il valore della continuità operativa: prevedere canali alternativi per le comunicazioni essenziali aiuta a gestire il lavoro anche quando le piattaforme abituali diventano temporaneamente indisponibili.

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