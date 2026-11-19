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Un attacco informatico ha colpito la Commissione europea lo scorso 22 ottobre, mettendo in luce quanto sia concreta la minaccia cyber anche per le istituzioni dell'Unione. Secondo quanto emerso, i responsabili avrebbero sfruttato ARTEX, un software basato sull'intelligenza artificiale in grado di individuare automaticamente le vulnerabilità nei sistemi informatici e di trovare così un varco nelle difese digitali dell'ente.

I servizi colpiti e i disagi per il personale

Tra i sistemi coinvolti figurano Sysper, la piattaforma dedicata alla gestione del personale, e MyPMO, il servizio utilizzato per i rimborsi sanitari. Entrambi sono rimasti indisponibili per oltre dieci giorni, creando rallentamenti e problemi operativi per i dipendenti dell'istituzione. Un elemento che conferma la portata dell'incidente e la necessità di ripristinare rapidamente la funzionalità dei servizi essenziali.

Nessuna prova di sottrazione dei dati

Nonostante la gravità dell'episodio, la Commissione europea ha dichiarato di non aver rilevato prove di una sottrazione dei dati che abbia coinvolto il personale nel suo complesso. Una precisazione importante sul piano della sicurezza informatica: sebbene l'accesso ai sistemi sia stato compromesso, al momento non risultano esfiltrazioni di informazioni sensibili su larga scala.

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Intelligenza artificiale e sicurezza informatica

L'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale per scovare falle nei sistemi rappresenta un'evoluzione significativa delle tecniche di hacking. L'AI permette infatti di analizzare enormi quantità di dati e di individuare punti deboli in tempi molto più rapidi rispetto al passato, rendendo gli attacchi più efficaci e mirati. La vicenda della Commissione europea conferma quanto sia cruciale rafforzare le difese cyber delle istituzioni pubbliche, con investimenti in protezione, monitoraggio e formazione del personale.