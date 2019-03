Guerra dei bandi, Conte: non anticipo nulla, presto saprete

ROMA, 9 MARZO - m5s, crisi aperta su tav ma salvini frena: lavoriamo guerra dei bandi, conte: non anticipo nulla, presto saprete Prosegue lo scontro tra Salvini e Di Maio sulla Tav. "La crisi è già aperta", secondo il sottosegretario alla presidenza, Stefano Buffagni. "E' in gioco il destino del governo, non mi si può dire ci rivediamo lunedì. E' un weekend di lavoro", afferma Di Maio riferendosi a Salvini che ha rimandato la questione all'inizio della prossima settimana. Ma il ministro dell'Interno smussa: 'Nessuna crisi né nostalgia del passato'. E sullo spostamento dei bandi oltre lunedì, Conte è sibillino: Non anticipo nulla, presto saprete