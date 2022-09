I Lions di Catanzaro e Crotone donano elettrodomestici al Penitenziario minorile

CATANZARO 28 MAG – I clubs Lions delle zone 22 e 23 del distretto 108YA che raggruppano rispettivamente i territori di Catanzaro e Crotone, su proposta del club “L.C. Catanzaro Rupe Ventosa” hanno inteso promuovere la realizzazione del Service Distrettuale nell’area tematica relativa ai giovani “I bambini nel bisogno”, mediante la donazione di una lavatrice e di una asciugatrice all’Istituto Penitenziario Minorile di Catanzaro "Silvio Paternostro".

Alla realizzazione dell’iniziativa hanno partecipato anche l’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) di Catanzaro, rappresentata da Filippo Capellupo e l’Associazione Universo Minori con la dott.ssa Rita Tulelli.

La scelta della donazione è scaturita da un bisogno concreto, reale e primario, evidenziato dall’I.P.M. di Catanzaro, di tutelare al meglio la salute dei giovani detenuti (ragazzi, anche maggiorenni, che hanno commesso reati nella minore età).

Lo storico I.P.M. di Catanzaro, pur essendo già dotato di lavatrice ed asciugatrice, con la donazione di due ulteriori elettrodomestici, sarà in grado di assicurare, soprattutto in periodi di emergenza sanitaria come quelli attuali, maggiore sicurezza nell’igienizzazione/asciugatura degli indumenti e della biancheria, anche al fine di evitare la diffusione di dermatosi parassitarie, che hanno già causato problematiche all’interno delle mura carcerarie.

La donazione degli elettrodomestici, oltre a soddisfare esigenze primarie di tutela della salute, sarà funzionale altresì alla promozione dell’integrazione sociale dei giovani detenuti attraverso una responsabilizzazione legata all'impegno lavorativo, dal momento che il servizio di lavanderia costituisce una delle attività di recupero sociale, oltre a consentire un risparmio di costi di lavanderia esterna.

La cerimonia di consegna è avvenuta nella tarda mattinata odierna, all’interno dell’Istituto Penitenziario Minorile “Silvio Paternostro” di Catanzaro, nel corso di una cerimonia breve ma sobria, alla presenza del Vice Direttore dell’I.P.M. Gennarino Del Re, del funzionario di professionalità pedagogica, dott.ssa Chiara Crociani, dei Presidenti dei clubs partecipanti, dei Presidenti delle Zone 22 e 23, Roberta Capri ed Antonio Laterza nonché della coordinatrice del Service, Jole Le Pera, dinnanzi al Presidente della X Circoscrizione, Roberto Iuliano che ha concluso i lavori con parole di soddisfazione per l’encomiabile lavoro di squadra svolto da tutti i clubs.

A rappresentare i Lions clubs aderenti all’iniziativa erano presenti, quanto alla zona 22 Catanzaro Host – Presidente Antonio Scarpino; L.C Soverato Versante Jonico – Presidente Gaetano De Salvo; L.C. Squillace Cassiodoro – Past President Giacomo Mannino ed il Presidente incoming Ina De Marco; L.C. Rupe Ventosa – Presidente Carlo Talarico ed L.C. Temesa – Presidente Franco Perticone. Quanto alla Zona 23: L.C. Crotone Host – Antonio Laterza; L.C. Cirò Marina – Cirò Krimisa – Presidente Antonio Gallella; L.C. Cropani-Botricello-Sellia MMJ – Presidente Giovanni Scarpino; L.C. Crotone Marchesato – Presidente Giuseppe Spagnolo.