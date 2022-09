Ibrahimovic pronto per il derby

MILANO, 6 FEBBRAIO 2020- Il Milan continua il lavoro di avvicinamento al derby di domenica, quando si troverà di fronte un'Inter non al completo, ma comunque seconda in classifica a 3 punti dalla capolista Juventus. I nerazzurri, usciti rinforzati dopo la finestra invernale di calciomercato, non vogliono perdere terreno, pertanto vorranno battere i rossoneri per mantenere il passo dei bianconeri. Il Milan, che da tempo non vince un derby, potrà però contare su Zlatan Ibrahimovic, che stamane si é allenato a Milanello svolgendo lavoro differenziato.

Lo svedese aveva saltato il match casalingo con il Verona, ora sta bene e domani dovrebbe aggregarsi al gruppo. Ci sarà quasi sicuramente domenica sera, in coppia con Rebic o Rafael Leao. Pioli inserirà in formazione anche Simon Kjaer, fondamentale per i nuovi equilibri difensivi. Conte non avrà Samir Handanovic e nemmeno Lautaro Martinez, fuori causa squalifica. I rossoneri vogliono fare lo sgambetto ai nerazzurri, ci riusciranno?