Ibrahimovic torna al gol. Vittoria a Cagliari

CAGLIARI, 11 GENNAIO 2020- Zlatan Ibrahimovic é tornato, ha riportato i tre punti, andando anche in gol su un campo non certo facile. I rossoneri battono i sardi 2-0 e ritrovano l'entusiasmo di un tempo. Il campionato di andata si chiude a 25 punti, con i rossoneri che si riavvicinano al Cagliari, superando momentaneamente il Napoli che tra poco scenderà in campo all'Olimpico contro la Lazio di Simone Inzaghi, lanciatissima verso la qualificazione in Champions. Pioli ha lanciato Leao dal primo minuto, con il giovane portoghese a girare intorno al pivot Ibrahimovic, apparso in buone condizioni fisiche nonostante le numerose settimane di inattività.

Il Milan ha chiuso i primi 45 minuti di gioco a reti bianche, ma nella ripresa, ha trovato il gol del vantaggio grazie alla giocata verticale Castillejo-Leao, bravo a battere Olsen. Da quel momento in poi, il Milan ha aumentato la qualità del palleggio, facendo salire in cattedra Bennacer e Castillejo. Il raddoppio é arrivato dopo poco, sull'asse Hernandez-Ibrahimovic. Lo svedese di sinistro ha fulminato l'estremo difensore sardo. Due a zero e Sardegna Arena gelata. Nel finale i rossoneri hanno sprecato tante occasioni per arrotondare, resistendo anche all'attacco sardo. Dopo sei minuti di recupero, Abisso ha fischiato la fine. Ibra é tornato, Pioli ora ha un'arma in più.