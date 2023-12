Il cantante DAVIDE CARBONE nuovo ABF Advocate, mercoledì 26 luglio l'artista riceverà la nomina nella splendida TENUTA BOCELLI di Lajatico.

Il 26 luglio, nella meravigliosa cornice della Tenuta Bocelli a Lajatico, verrà nominato ABF Advocate il cantante Davide Carbone. L’artista, molto attivo in Brasile, si è distinto per il profuso impegno e per la dedizione dimostrata nel diffondere i valori e la mission dell’Andrea Bocelli Foundation.

“È con grande piacere che accogliamo nella nostra famiglia ABF Davide Carbone – dichiara Laura Biancalani, Direttore Generale ABF – Abbiamo deciso di nominarlo ABF Advocate perché spende già da tempo impegno e dedizione nel diffondere la nostra mission “empowering people and communities”, creando un ponte di opportunità e talenti tra l’Italia e il Sudamerica.”

Davide Carbone nasce a Milano, ultimo di 11 figli di una modesta famiglia Pugliese. All’età di 10 anni, scopre la sua ‘vocazione’ e inizia a frequentare il Conservatorio Giuseppe Verdi sotto la guida del Maestro e direttore del Coro del Teatro alla Scala Bruno Casoni. Accolto in “Almud”, società di management artistico di Andrea Bocelli, nel 2014 accompagna il Maestro durante le date della sua Tournée sud-americana, aprendo i suoi concerti. Diretto dal Maestro Eugene Kohn, Davide ha eseguito l’inno brasiliano divenuto virale in tutto il Brasile in pochissimi giorni, visto e condiviso sui social diversi milioni di volte. Nel 2016 partecipa al concerto di Andrea Bocelli a San Paolo del Brasile, nello stadio Paranaense di Curitiba, di fronte a 100mila spettatori – duettando, inoltre, con artisti Brasiliani di fama internazionale.

Gli ABF Advocate sono personaggi famosi nazionali e internazionali – artisti, scrittori, sportivi, e altre figure – vicini alla mission della Fondazione che mettono a disposizione della ABF la loro notorietà e i loro talenti al fine di supportare l’attività e di divulgarne risultati e obiettivi. Gli ABF Advocate sono nominati a titolo gratuito, non percepiscono alcuna remunerazione per il loro impegno. La loro partecipazione è mossa da condivisione di valori, di intenti e dalla volontà di contribuire nel realizzare progetti di empowerment per persone e comunità.