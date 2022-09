Il nuovo Milan che verrá. Da Tonali a Ibra

MILANO, 3 SETTEMBRE 2020- Dopo la firma del nuovo contratto di Ibrahimovic, il Milan ha chiuso in poche ore per Tonali e Ibrahim Diaz. Tre colpi da Milan, tre elementi in grado di dare una scossa alla compagine guidata da Pioli, che giá grazie al ritorno dello svedese e all'innesto di Kjaer, aveva ingranato la marcia nel finale di campionato. Ma il Milan non si ferma, tanto che nelle ultime ore dovrebbe chiudere l'affare Bakayoko. Sarebbe un gradito ritorno per mister Pioli.

La potenza di Elliott e la lucidità in chiave mercato, ha ridato al Milan quello slancio che negli ultimi anni era mancato. Pioli vuole riportare i rossoneri in Champions, partendo forte. Nella prima giornata il Milan ospiterà il Bologna, poi sará di scena all'Ezio Scida di Crotone, poi alla quarta primo vero big match e derby. É ancora presto per dire se il Milan é tornato, ma sicuramente si é parecchio rinforzato. Nelle prossime settimane capiremo a che livello é, a partire dai preliminari di Europa League, obiettivo da non fallire per non inciampare giá in partenza.