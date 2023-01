Crosia. Incendiata abitazione estiva del sindaco

CROSIA, 21 GEN - Persone non identificate hanno dato alle fiamme l'abitazione estiva del sindaco di Crosia, Antonio Russo, un comune situato nella provincia di Cosenza. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, gli ignoti sono entrati nell'immobile situato sul lungomare di Mirto, dopo aver infranto una finestra. Una volta all'interno, hanno sparso un liquido infiammabile per poi dare fuoco alla struttura. Fortunatamente, le fiamme si sono autoestinte, ma hanno causato ingenti danni alla struttura e distrutto tutto ciò che vi era all'interno. Ad accorgersi di quanto accaduto sarebbero stati i familiari di Russo, che si erano recati sul posto. Le indagini sono state affidate ai carabinieri coordinati dalla Procura di Castrovillari.





Gli atti di vandalismo e gli atti intimidatori contro rappresentanti delle istituzioni locali sono purtroppo una realtà in Italia. Secondo un rapporto del Ministero dell'Interno, nel 2020 sono stati registrati più di 1.200 atti intimidatori contro rappresentanti delle istituzioni locali, il 13% in più rispetto al 2019. Inoltre, gli atti intimidatori contro i sindaci sono aumentati del 16% rispetto all'anno precedente. Inoltre, la maggior parte degli atti intimidatori contro i rappresentanti delle istituzioni locali avvengono nell'Italia meridionale e nelle isole.





Questo episodio di violenza contro il sindaco di Crosia è un triste esempio della difficoltà che molti rappresentanti delle istituzioni locali devono affrontare quotidianamente. Il lavoro del sindaco è cruciale per la comunità e questo tipo di atti intimidatori non solo danneggiano la persona colpita, ma anche la comunità stessa, poiché minano la fiducia nella governance e nella legalità. Speriamo che le indagini dei carabinieri possano portare all'identificazione e alla condanna dei responsabili di questo atto criminale, e che possa essere fatta giustizia per Antonio Russo e la sua famiglia.