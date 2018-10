Incendio Bologna: 2 mortI e 55 feriti è il bilancio parziale su Autostrada A4 "Video esplosione"

BOLOGNA, 6 AGOSTO - E' visibile da tutta la città la colonna di fumo provocata dall'incendio a Borgo Panigale, alla periferia di Bologna. Sul posto sono andate numerose ambulanze per soccorrere i feriti. Al lavoro i vigili del fuoco per cercare di domare le fiamme.



Aggiornamenti

E' parzialmente crollato il ponte dell'autostrada, del raccordo di Casalecchio A1-A14, che sovrasta la via Emilia a Borgo Panigale. I vigili del fuoco stanno controllando dall'alto il ponte. Sopra al ponte ci sono ancora le fiamme e c'è un elicottero dei vigili del fuoco che sta cercando di domarle.



Aggiornamenti

Sarebbe stato innescato, secondo le prime ricostruzione da un incidente stradale in tangenziale, fra

un camion che trasportava sostanze infiammabili e alcune auto l'incendio che si è sviluppato a Borgo Panigale, alla periferia di Bologna. Numerose auto di alcune concessionarie vicine hanno preso fuoco e sono esplose.



Aggiornamenti

Sono almeno una ventina i feriti dell'incendio, seguito all'incidente stradale, avvenuto sulla via Emilia a Borgo Panigale. Lo spegnimento delle fiamme è reso difficile dall'elevatissimo calore che rende difficile

avvicinarsi. Sarebbero alcune decine anche le auto esplose. Alcuni feriti sono stati colpiti dai detriti. Sono scoppiati i vetri anche di alcune case vicine.



Aggiornamenti

Il raccordo autostradale di Casalecchio, tra Bologna Casalecchio ed il bivio con la A14 Bologna-Taranto, in entrambe le direzioni, è chiuso a causa dell'incendio provocato dall'incidente successo al km 3.

Chiuso anche il tratto sulla tangenziale di Bologna, tra Bologna Casalecchio e lo svincolo 3 Ramo Verde in entrambe le direzioni. All'interno del tratto chiuso la circolazione è bloccata. Chiusure sono state predisposte anche sulla viabilità cittadina.





Aggiornamenti

E' di un morto e quaranta feriti il bilancio dell'incendio avvenuto sul ponte dell'Autostrada sul

raccordo di Casalecchio. I soccorsi sono ancora in corso e non si esclude il coinvolgimento di altre persone.



Aggiornamenti

Al momento la situazione è abbastanza sotto controllo . Un morto accertato e diversi feriti . In arrivo una squadra dei vigili del fuoco da Modena per supporto. Lo scoppio è confermato essere gpl e ponte parzialmente crollato.





Aggiornamenti ono 55 le persone che, al momento, sono state soccorse dal 118 dopo l'incendio avvenuto

sull'autostrada a Borgo Panigale. Di queste, almeno 14 sono gravi. La maggior parte dei feriti è stata trasportata al vicino Ospedale Maggiore.



Aggiornamenti L'esplosione dell'automezzo andato in fiamme sul raccordo tra la A1 e la A14 all'altezza di Borgo Panigale ha determinato lo squarcio e il crollo di una porzione della sede autostradale sul ponte che sovrasta la via Emilia. Intorno all'area dell'esplosione sono andati in fumo tutti i supporti di legno che costeggiano il ponte e fungono anche da barriere fonoassorbenti oltre che da strutture di protezione.



La deflagrazione ha fatto andare in frantumi le vetrate di una concessionaria auto Peugeot e Citroen e ha investito diversi mezzi parcheggiati di fronte alla struttura che sono state danneggiate.

La deflagrazione ha fatto tremare le vetrate anche di diversi appartamenti e diverse case della zona alcune andate in frantumi. Diversi sono gli infissi divelti dei caseggiati che si affacciano proprio sulla Via Emilia.





Aggiornamenti

Sono almeno due le vittime accertate dell'incidente che ha provocato un incendio a Bologna,

in autostrada. I feriti sono oltre 60, due dei quali trasportati ai centri grandi ustionati di Parma e Cesena.

Fra i feriti anche 11 carabinieri e due poliziotti della stradale, che stavano dirigendo il traffico dopo un precedente incidente stradale.







Seguiranno aggiornamenti







Video amatoria "esplosione"