Incendio Cogoleto: Toti, circa 12 ettari in fiamme nella notte

GENOVA, 26 MARZO - "In questo momento stiamo ancora lavorando per domare le fiamme a Cogoleto. E' intervenuto un secondo Canadair ed e' presente sul posto l'elicottero regionale". Lo dichiara il governatore ligure Giovanni Toti che alle 10 svolgera' un sopralluogo nella zona devastata dal rogo divampato ieri alle 23. "Da stanotte la Sala operativa della Protezione civile regionale e' aperta e sta seguendo le operazioni di spegnimento che hanno visto la partecipazione di 60 unita' tra Vigili del Fuoco e volontari dell'antincendio boschivo. Si parla di circa 12 ettari di terreno andati a fuoco questa notte - dichiara Toti - la situazione sta migliorando e l'autostrada e' stata riaperta in un senso di marcia verso Savona, persistono ancora le fiamme. Ringrazio tutti coloro che da ieri sera si sono messi a disposizione per evitare il peggio, grazie soprattutto ai volontari dell'antincendio boschivi e ai Vigili del Fuoco".