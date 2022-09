Inchiesta su comune del Crotonese, domiciliari per sindaco

CATANZARO, 16 APR - C'è anche il sindaco di Petilia Policastro, Amedeo Nicolazzi, tra le 8 persone indagate dalla Procura della Repubblica di Crotone per vari reati, peculato, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, corruzione in atti giudiziari, concussione e violenza sessuale. Nei confronti di Nicolazzi, il gip ha emesso un'ordinanza agli arresti domiciliari che non è stata eseguita in quanto il sindaco è ricoverato in un ospedale romano perché colpito dal Covid.

Le sue condizioni sarebbero gravi. È indagato per concussione e violenza sessuale. Un provvedimento di arresti domiciliari è stato emesso anche nei confronti dell'ex vicesindaco Francesca Costanzo