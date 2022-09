Incidente stradale sulla SP15 camion si ribalta. i Vvf estraggono dalle lamiere il conducente. I dettagli

CROTONE 4 OTT. - Oggi intorno alle ore 17, 15 una chiamata alla sala operativa dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Crotone segnalava un incidente stradale sulla SP 15 per Casabona.

All’arrivo sul posto vi era un mezzo pesante, camion Euro cargo, ribaltato ancora con il conducente T. A. del 1965 residente a S. Martino di Finita, incastrato tra le lamiere.



Non facili sono state le operazioni di recupero del malcapitato che si trovava dal lato dove il camion ha perso il controllo in curva, dopo l’estricazione del conducente da parte dei vigili del fuoco, lo stesso si consegnava alle cure dei sanitari del 118.

Al momento i vigili del fuoco sono ancora sul posto per la messa in sicurezza del mezzo e del ripristino della normale circolazione. Sul posto anche i Carabinieri.