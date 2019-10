Incidenti stradali: 4 morti nel catanese tra vittime un 17enne e una 15enne

CATANIA, 13 OTTOBRE - - Omicidio stradale e' il reato ipotizzato dalla Procura di Catania che - dopo aver ricevuto la relazione della Compagnia di Paternó - ha aperto un'inchiesta dopo la morte dei quattro giovani lungo la strada statale 121.

Il conducente dell'auto, una Seat Leon, che ha 40 anni e non 48 come era stato riferito in precedenza, e' ricoverato nel reparto di ortopedia dell'ospedale Cannizzaro per la frattura di una caviglia. Nell'incidente ha riportato contusioni ed escoriazioni varie.

Quattro giovani, compresi due minorenni, sono morti in un incidente stradale autonomo avvenuto all'alba sulla strada statale 121, Paternò-Catania, nello svincolo per Belpasso. Le vittime erano su una Seat Leon, guidata da un uomo rimasto ferito, che si è schiantata contro il guardrail della rampa, spezzandosi in due. Il 40enne alla guida dell'auto è stato ricoverato all'ospedale Cannizzaro di Catania, le sue condizioni non sarebbero gravi. I cinque stavano rientrando a casa dopo una serata trascorsa in una discoteca del Catanese. Le vittime sono Lucrezia Diolosà Farinato, 28 anni, Salvatore Moschitta di 20, e un ragazzo di 17 anni, M. P., e una ragazzina di 15, E. G. B.. Secondo una una prima ricostruzione fatta dagli investigatori, intorno alle 5 del mattino, il conducente dell'auto ha perso il controllo del veicolo che si schiantata violentemente contro il guardrail. Sul posto sono intervenuti medici del 118, vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Paternò che indagano.