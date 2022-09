Incidenti stradali. San Giovanni in Fiore un cane provoca ribaltamento dell'auto. Intervento dei Vvf

SAN GIOVANNI IN FIORE 16 APR - Una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di San Giovanni in Fiore è intervenuta questa questa mattina sulla ss107 km 83.600 per un incidente stradale.

La conducente alla guida di una Mercedes classe A dichiarava di aver perso il controllo del veicolo per l'attraversamento improvviso di un cane, la stessa veniva affidata alle cure del personale sanitario del Suem118 e trasportata presso l'ospedale di Cosenza

L'intervento dei vigili fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e della vettura. Sul posto i Carabinieri e l'Anas per gli adempimenti di competenza.